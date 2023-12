Vitamini za zube i desni: Ovo je 5 najvažnijih, bitno je da ih unosite svaki dan

Podijeli :

Pexels

Kao i u cijelom organizmu, tako vitamini igraju veliku ulogu u zdravlju zuba i desni.

Jedan od najvažnijih vitamina za naše zdravlje je vitamin C ili askorbinska kiselina koji ima brojne pozitivne uloge i u zdravlju zubi i desni. Nimalo zanemarivi nisu niti drugi vitamini poput vitamina D, A i K.

Neka od svojstava koje imaju za oralno zdravlje je smanjivanje krvarenja, smanjenje suhoće usta, brže cijeljenje tkiva i slično.

Najbolji vitamini za zube i desni

Opće je poznato da vitamini igraju važnu ulogu u održavanju oralnog zdravlja, specifična istraživanja često su proučavala njihov utjecaj na različite aspekte oralnog zdravlja, uključujući zube i desni.

Kako se vadi zub? Postupak koji nije ugodan, ali zaista ne mora biti bolan Zubni most: Cijena, postupak i sve što trebate znati prije ugradnje u usta?

Dok studije teže dokazuju da sami vitamini direktno pomažu zdravlju zubi i desni, dokazano je kako manjak istih može imati jako loše posljedice.

Tako je istraživanje objavljeno u “Journal of Periodontology” 2017. godine, proučavalo povezanost između razine vitamina D i bolesti desni. Istraživanje je sugeriralo da je nizak unos vitamina D povezan s povećanim rizikom od parodontitisa, upalne bolesti desni.

Rezultati su stoga potkrijepili važnost vitamina D za održavanje zdravih desni.

U nastavku donosimo najbolje vitamine za zube i desni.

Vitamin A za zdravlje cakline i sluznice

Vitamin A u oralnom zdravlju igra veliku ulogu zbog podržavanja zdrave sluznice usne šupljine. Posebno je koristan u obliku beta-karotena te se pokazalo kako je uzimanje ovog vitamina smanjilo suhoću usta kod pacijenata, odnosno, da potiče proizvodnju sline.

Svježi dah: Isprobajte ove trikove kako spriječiti neugodan zadah iz usta Soda bikarbona i limun: Pomaže u čišćenju doma, ali i izbjeljivanju zubi

Dovoljna vlažnost sluznice usne šupljine je važna jer se time smanjuje rizik od nakupljanja bakterija, nastanka karijesa i upale desni.

Istraživanje provedeno na Sveučilištu Michigan istraživalo je ulogu ovog vitamina za zdravlje zuba i desni u zacjeljivanju rana u usnoj šupljini, uključujući ozljede desni. Istraživanje je otkrilo da vitamin A igra ključnu ulogu u bržem zacjeljivanju i obnavljanju stanica sluznice, što može podržati općenito zdravlje usne šupljine.

Zanimljivo je i da vitamin A ima ulogu u regulaciji gena i signala koji su odgovorni za razvoj i funkciju ameloblasta, stanica koje formiraju caklinu. Vitamin A u obliku retinoida održava normalan razvoj i funkciju tih stanica. Nedostatak ovog vitamina za zube može doprinijeti oralnim problemima.

Ovo su još neki razlozi zašto je vitamin A dobar za zdravlje zuba i desni:

– ključan je za očuvanje epitelnih stanica koje oblažu usnu šupljinu i desni

– štiti od infekcija

– potiče održavanje normalnih funkcija tkiva

– potiče proizvodnju sluzi i time smanjuje nakupljanje bakterija

– štiti od suhoće usta

– ubrzava oporavak rana i zacjeljivanje

– štiti od oksidativnog stresa i slobodnih radikala

– pomaže u proizvodnji ameloblasta, stanica koje sudjeluju u stvaranju cakline

Vitamin A nalazi se u brojnim namirnicama. Poznato je da ga dobivamo iz mrkve i drugog žutog i narančastog povrća i voća, ali dobar odabir su i jetra, riba poput lososa, tune i bakalara, mlijeko i mliječni proizvodi poput sira i jogurta.

Vitamin C za zdravlje desni

Smatra se jednim od najvažnijih vitamina za općenito zdravlje, ali se nerijetko spominje i kao vitamin za zdravlje zubi i desni. Vitamin C je ključan za održavanje zdravlja desni zbog svojih antioksidativnih svojstava, ali i činjenici da vitamin C sudjeluje u održavanju razine kolagena.

Paradentoza: Uzrok, simptomi i liječenje bolesti koja dovodi do ispadanja zubi Bruksizam ili škripanje zubima: Uzrok, simptomi i kako ga se riješiti?

Kolagen je važan dio vezivnih tkiva u desnima te je zaslužan za održavanje čvrstoće, elastičnosti i strukture. Prisutnost kolagena pomaže desnima da ostanu čvrsti, čime se smanjuje rizik od povreda i poboljšava općenito zdravlje desni. Uz to, kolagen pomaže u funkciji parodontalnih ligamenata.

To su vlaknaste strukture koje povezuju zube s kostima čeljusti. Kolagen je ključni sastojak ovih ligamenata i pridonosi njihovoj snazi i funkciji.

Održavanje integriteta parodontalnih ligamenata važno je za stabilnost zuba u vilici. Pomaže i kod bržeg zacjeljivanja rana, održavanja čvrstoće zuba i zacjeljivanju rana. Studije objavljene u časopisu “Critical Reviews in Food Science and Nutrition” 2016. godine, ukazale su na ta svojstva vitamina C i dokazala da podržavaju zdravlje desni, smanjujući upalu i krvarenje.

Ovo su mu uloge:

– smanjuje krvarenje

– smanjuje upalu

– sudjeluje u obnovi i održavanju kolagena koji je ključan za zdravlje desni i vezivnih tkiva

– pomaže u održavanju čvrstoće vezivnog tkiva

– doprinosi bržem zacjeljivanju rana oštećenih tkiva

– održava čvrstoću zuba

Namirnice u kojima se nalazi veća količina vitamina C za zdravlje zubi i desni su agrumi poput naranča, limuna te jagodama, paprici, brokuli…

Vitamin D za čvrstoću zuba

Vitamin D igra važnu ulogu u oralnom zdravlju, budući da pomaže u apsorpciji kalcija, nužnog za čvrstoću zuba. Kalcij je temeljni mineral za izgradnju i održavanje čvrstoće kostiju i zubi. Osim uz kalcij, važna je povezanost vitamina D s drugim mineralima u tijelu. Bitan je za zdravlje zubne kosti, zubne cakline i desni.

Mliječni zubi: Kada ih početi prati i treba li se karijes na njima liječiti?

Uz to, vitamin D za zube pomaže u održavanju ravnoteže fosfora u tijelu, minerala koji je vrlo važan za zdravlje kostiju i zubi. Riječ je o mineralima koji su najzastupljeniji u ljudskom tijelu jer grade mišićna tkiva, kosti i zube. Osim toga, zajedno utječu na izgradnju i jačanje zubne kosti.

Studije su ukazale na vezu između adekvatnog unosa vitamina D i smanjenja rizika od bolesti desni te poboljšanja općeg oralnog zdravlja.

Vitamin D sudjeluje i u proizvodnji antioksidansa, te je bitan vitamin za zdravlje zubi i desni jer:

– podržava zdravlje zubi, desni i cakline

– smanjuje rizik od parodontalnih bolesti

– utječe na čvrstoću zuba

– ubrzava zacjeljivanje rana

– povećava otpornost na bakterije

– pomaže u održavanju prirodne proizvodnje proteina

Namirnice u kojima možete pronaći vitamin D u većim količinama su riba poput lososa i tune, jaja i mlijeko. Najbolji izvor vitamina D je sunčeva svjetlost te se preporučuje barem 20 minuta dnevno provesti na suncu za pridobivanje dovoljne dnevne razine.

Vitamin E i K za brže zacjeljivanje rana

Vitamin K i vitamin E imaju ulogu u procesu smanjenja krvarenja desni. Konkretno, vitamin K pomaže u bržem zgrušavanju krvi, dok vitamin E potiče proces zacjeljivanja rana i obnove tkiva.

Cista na zubu: Zašto nastaje i može li biti opasna za zdravlje?

Vitamin E štiti stanice od oksidativnog stresa što znači da pomaže u očuvanju imuniteta, odnosno, oralnog zdravlja. Oksidativni stres na stanicama može izazvati upale desni i veće oralne probleme stoga je važno održavati dobru razinu antioksidansa u organizmu. Također pomaže u jačanju imunološkog sustava što znači da daje tijelu više snage da se odupre infekcijama i bolestima. Slično kao i vitamin A, ovaj vitamin za zube i desni također potiče vlažnost sluznice usne šupljine.

U zacjeljivanju rana u usnoj šupljini i na desnima pomaže i vitamin K koji je ključan za normalno zgrušavanje krvi. Ovaj vitamin pomaže u zaustavljanju krvarenja te potiče zacjeljivanje rana.

Ovo su još neke dobrobiti:

– smanjuje i zaustavlja krvarenje desni

– doprinosi održavaju zdrave strukture desni

– pomaže u održavanju gustoće kostiju

– podržava zdravlje zubne cakline

– ima protuupalna svojstva

Vitamin K dolazi u dva glavna oblika – K1 ili fitomenadion koji se nalazi u zelenom lisnatom povrću, te K2 ili menakinon koji se proizvodi bakterijama u crijevima i nalazi u fermentiranim namirnicama.

Prehrana bogata zelenim lisnatim povrćem poput kelja, špinata, brokule te fermentiranim namirnicama kao što su kefir, sir i jaja može pružiti dobar unos vitamina K. Redovita i raznolika prehrana ključna je za osiguravanje potrebnih nutrijenata za zdravlje zuba i desni.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.