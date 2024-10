Direktor Međimurje-plina objasnio zašto su neki Zagrepčani dobili visoke akontacije

Podijeli :

Nakon što su se neki Zagrepčani požalili da su im iz Međimurje-plina stigle akontacije od 300 i više eura, direktor Međimurje-plina Nenad Hranilović u N1 Studiju uživo kod našeg Domagoja Novokmeta objasnio je o čemu se radi.

Iznenadili su se pojedini Zagrepčani akontacijama koje su stigle iz Međimurje-plina, njihova novog opskrbljivača plinom u javnoj usluzi, a koje su iznosile 300 eura, ali i više.

Na privatnog, koji je od ove jeseni u Zagrebu postala Gradska plinara Zagreb – Opskrba (GPZO), nakon što je izgubila natječaj Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), nisu se željeli prebaciti, kako kažu, jer su mislili da nikakvih problema neće imati preuzmu li ih oni opskrbljivači za koje je HERA odlučila da imaju najbolju ponudu. Sad su malo požalili, piše Večernji.

Zagrepčani iznenađeni akontacijama Međimurje-plina: “Otkud im tolika cifra, ne možemo nikako dokučiti”

Nenad Hranilović istaknuo je da je najveća akontacija koja je stigla Zagrepčanima 1.800 eura: “Slučajeva od 500 eura ima 70, od 300 eura ima nešto više, ali to nije jedna uplatnica nego zbir tromjesečnih uplatnica. Kada govorimo o računu od 300 eura, onda je to tri puta po 100 eura. Iznos akontacijskih rata temelji se na povijesnoj potrošnji utemeljenoj za zadnji kvartal 2023. godine, listopad, studeni i prosinac. Niz podataka koji su se povukli iz registra obračuna mjernih mjesta koji vodi HROTE, ali podaci su dostavljeni od Gradske plinare Zagreb.”

“Nismo u potpunosti dobili podatke”

Direktor Međimurje-plina naveo je da je faktor cijene plina opće poznat i utvrđen od strane HERA-e: “Ima nekih pomaka u odnosu na prošlu godinu, uz subvenciju Vlade, korekcije su 10-ak posto prema gore, ali znamo da je plin skupi energent, situacija na tržištu je takva kakva je, dosta zavisimo i od geopolitičke situacije. U tom kontekstu je određena i naša cijena, radi se samo o količini koja je utvrđena registrom, za njih ne odgovaramo i tako smo ispostavili uplatnice.”

“Podatke smo bili dužni dobiti do 8. listopada, a podatke nismo dobili u potpunosti od Gradske plinare Zagreb. To su podaci koji su iz Registra obračuna mjernih mjesta, ali samo za one koji su u javnoj usluzi, nismo ih u potpunosti dobili”, dodao je Hranilović.

Rata veća od stvarne potrošnje?

Hranilović je kazao da Međimurje-plin još uvijek nema podatke o 962 kupca. Odgovorio je o na pitanje je li moguće da je akontacijska rata veća u odnosu na stvarnu potrošnju nekih građana: “Mislim da ne, mi smo te rate ispostavili prema utvrđenim iznosima potrošnje. S naše strane pogreške nema.”

“Pozivamo sve one koji sumnjaju i spremni smo to razmotriti i izaći ususret kupcima za njihovu dobrobit”, dodao je Hranilović.

Gradska plinara isplaćuje sve koji su preplatili račune, a sad su u Međimurje plinu

“Nismo otvorili urede zato što moramo, želimo se zbližiti s kupcima i poljuljano povjerene izgraditi i biti jako dobar opskrbljivač”, dodao je direktor Međimurje-plina.

Samostalno očitanje brojila?

Hranilović je objasnio hoće li građani moći samostalno očitavati brojila: “Samoočitanje će biti moguće od 1. siječnja. Za obvezu očitanje je zadužena Gradska plinara Zagreb za distribuciju, to je druge poduzeće. Oni su u ovom periodu morali to učiniti, u prijelaznom razdoblju prebacivanja i razgraničavanja što je tržišna usluga Gradske plinare Zagreb Opskrbe, a što je javna usluga koju opskrbljujemo mi.”

Odgovorio je na pitanje je li im Gradska plinara Zagreb Opskrba postavila zamku ako su uspjeli da sve neplatiše ostanu u Međimurje-plinu: “Mi ne dijelimo građana na one prvog i drugog reda, nama su svi dobrodošli. Došli smo u Zagreb da tu ostanemo duže vrijeme i da se pojavimo kao pouzdan opskrbljivač, sve ostalo su špekulacije. Zadovoljni smo sa svim kupcima, to nam postavlja bazu za detalje. Već smo najavili da ćemo ići i sa 20 centi nižom cijenom, a možda će biti i niža.”

