“Ako se ne budu mogli uklopiti u nove cijene, nekih proizvoda neće biti na policama”

Podijeli :

Pixabay

Predstavnik malih trgovaca u HUP-u Mirko Budimir gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je komentirao mjeru ograničenja cijena osnovnih namirnica.

Vlada od danas ograničava cijene ukupno 30 proizvoda. Za suncokretovo ulje, mlijeko, brašno, šećer, cijelo pile, svinjsko mljeveno meso… ostaju ograničenja iz prethodnog paketa.

Kompletna košarica proizvoda kojima je sada ograničena cijena, na kraju prošle godine koštala bi 99,68 eura, a po novom cijenama 76,19 eura što je 23,57 posto manje, uz uštedu od 23,49 eura.

Pljušte reakcije na mjere: Scena u kojoj je čitao cijene mrkve, krumpira, mljevenog mesa… Ovaj trgovački lanac od sutra spušta cijene za tisuću proizvoda

“Hoćemo li se mi uspjeti svi uklopiti u te cijene, to je pitanje. Veliki trgovci će moći svih 30 proizvoda, a mali će imati problema. Ako se ne budu mogli uklopiti u te cijene, tog proizvoda neće biti na policama. Jednostavno, trgovac ne može raditi protiv sebe i raditi s minusom”, kaže Budimir.

Nije mu najjasnije kako je Vlada došla do ovih cijena, ali pretpostavlja da su ekonomski stručnjaci iz Vlade, u suradnji sa sindikatima i potrošačkim udrugama došli do neke košarice koja bi vjerojatno zadovoljila prosječnog građanina.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović ovih je dana imao niz sastanaka s trgovcima. Upitan na što su se svodili razgovori s ministrom, Budimir odgovara: “Razgovori s ministrom Filipovićem su dobro počeli. Ministar je pozvao sve velike trgovce i tražilo se razumijevanje od strane trgovaca za nastalu situaciju. Veliki trgovci su ga pokazali i dogovor je bio da će svi u skladu sa svojim mogućnostima napraviti kalkulacije i spustiti cijene. Drugi dan smo dobili listu koju je Vlada napravila.”

Prije 8-9 mjeseci se tvrdilo da cijene ne mogu niže…

“Moramo znati da smo veliki uvoznici hrane i veliki potrošači, posebice kad je sezona. Prošle godine smo imali trgovački deficit u hrani, piću i duhanu od milijardu i 700 milijuna eura. Prije toga, na razini pet godina, imali smo milijardu. Mi smo bili vezani za cijene koje su uvozne. Cijene vani su isto išle gore, a to se sad smiruje i to se prenosi na naše trgovce”, objašnjava.

“Neto marža trgovaca u Hrvatskoj ništa se ne razlikuje od trgovaca u EU. Ona se kreće negdje od 2%. Ako uzmemo da su prinosi na državne obveznice veće skoro duplo, i ako uzmemo da će depozit bankama biti preko 1%, možemo vidjeti u kojoj su poziciji trgovci i dioničari”, dodaje.

Ishodište cijene je u proizvodnji

Divljali su posebice higijenski proizvodi. 20-ak kuna prije šest mjeseci do godinu dana, a skoro su 100% skuplji sada.

Upitan tko je u tom lancu nakalemio tu cijenu i je li proizvodnja zaista mogla toliko poskupiti u godinu dana, odgovara: “Ishodište svega je u proizvodnji. Kada proizvod dođe u trgovinu, trgovac nema puno mogućnosti i ne može ići sa svojom maržom. Proizvođači dosta puta rade akcije i oni to nama prebace, a mi to onda provodimo. Trgovac i proizvođač se dogovaraju. To je tržište, mi to ne smijemo gušiti i to tako treba funkcionirati”, kaže.

Moguće nestašice?

“Tržište ima svoju dinamiku. Ovoga trenutka, ove cijene su možda i promašene. Prije smo imali manji opseg i mogli ste po malim, kvartovskim trgovinama svjedočiti tome da ne možete kupiti šećer. Kada se tržište stabiliziralo i kada smo mogli nabaviti šećer, počeli smo ga nabavljati. Tržište je dinamično i radi svoje”, objašnjava Budimir.

Ekonomski stručnjaci kažu da će pravo gašenje inflacije početi kada cijene krenu padati bez ovakvih lista i kada se budu slobodno formirale. Upitan kada će se to dogoditi, odgovara: “Mi da bi imali pravu konkurenciju, moramo imati tržište i regulaciju – zakone i pravilnike koji su jasni svim igračima. Sama regulacija nalaže da svaki igrač koji je na tržištu, igra u skladu s jasnim pravilima, da se postavlja i da traži svoju nišu. U tom slučaju će svi biti na dobitku: natjecat će se trgovci između sebe, proizvođači između sebe, a građani će od toga imati koristi.”

“U budućnosti, ako hoćemo da nam tržište zaživi, to se može jedino slobodnim natjecanjem, ali i socijalnim paketom za građane koji su ugroženi”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.