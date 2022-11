Šeik nije dobio odobrenje za kupnju udjela u Fortenovi

Podijeli:







Izvor: Borna Filic/PIXSELL

Nadležni nizozemski sud nije dao odobrenje za prodaju udjela Sberbanka u Fortenovi, najvećoj hrvatskoj kompaniji, ulagaču iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, tvrdi hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Naime, hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova zatražio je od nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova odgovor na pitanje jesu li nizozemska tijela dala odobrenje za navedenu transakciju. Dobili su odgovor da niti je zatraženo odobrenje, niti je ono izdano, navodi se u informaciji iz MVEP-a koju je objavio Index.

MVEP navodi da će ministarstva surađivati kako bi utvrdili sve relevantne informacije u pogledu povrede sankcijskog režima EU. Treba podsjetiti da to odobrenje za prodaju udjela Sberbanka u Fortenovi od 43 posto nije dalo ni nadležno tijelo u Hrvatskoj.

Prema uredbu EU, kod ovakvih transakcija predviđa se moguće izuzeće u slučaju da nadležno tijelo države članice da odobrenje. No s obzirom na to da to nisu napravila nadležna tijela Hrvatske i Nizozemske, izgledno je da će se trakavica oko Fortenove nastaviti.

Podsjetimo, u srijedu je objavljeno kako je udio u Fortenovi kupio arapski šeik o kojemu se ne zna mnogo, a postavlja se i pitanje o tome hoće li transakcija uopće moći biti provedena. Uprava kompanije, kao i Hrvatska vlada, tvrde da o prodaji nisu znali ništa.

