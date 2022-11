Podijeli:







Izvor: Borna Filic/PIXSELL /ilustracija

Ekonomski analitičar Damir Novotny gostovao je u Newsnightu u kojem je komentirao restrukturiranje Agrokora i transakcije unutar Fortenova grupe koja svoje sjedište ima u Nizozemskoj.

“Restrukturiranje Agrokora i stvaranje nove grupacije koja ima sjedište u Nizozemskoj zapravo izlazi iz ekonomskog i političkog prostora Republike Hrvatske. Transakcije koje su se odvijale između privatnih investitora iz arapskih zemalja i ruske državne banke zapravo zaobilaze Hrvatsku”, rekao je.

Navodi kako je s Agrokorom ipak bila drugačija situacija jer je on bio inkorporiran, domiciliran i registriran u Hrvatskoj, na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

“Fortenova je pak registrirana u Nizozemskoj, u Amsterdamu zbog poreznih razloga i možemo reći da je došlo do transkacije razmjene vlasništva. Transakcija se mogla odigrati izvan EU, to je kao da kupujete stan koji nije useljiv”, rekao je analitičar pa je dodao: “Moramo razdvojiti pitanje vlasništva od transakcije kupoprodaje. Kupoprodaja se može obaviti i na kineskim računima i u Indiji, može se obaviti bez europskog prostora. Ta transakcija ne mora biti nužno praćena pravnom transakcijom. Moguće da nije došlo do prijenosa, moramo čekati odgovor iz Nizozemske”.

Navodi kako je ključno pitanje je li proveden prijenos udjela. “Netko je morao izvršiti taj prijenos. Ako je on obavljen, može se jedna od zainteresiranih strana žaliti i reći da to nije bilo legalan prijenos. Došlo je do kršenja sankcija i kršenja uredbi EU. No, to ne znači da će biti poništena novčana transakcija”, kazao je analitičar.

Kaže kako je kod restrukturiranja Agrokora nastala nova struktura koja nije dovoljno transparentna.

“Mi nemamo pravi uvid u to što se događa u toj vertikali i strukturi upravljanja, tko su oni, kako upravljaju, otkud dolazi financiranje. Ostalo je nekog duga koji još uvijek opterećuje kompaniju. To nas dovodi do pitanja zašto ne vidimo upravljačku strukturu. Mi samo vidimo on što se događa u Fortenova Hrvatska, ne vidimo ono što se događa izvan toga. Ne može netko samo doći i reći da ima 43 posto udjela dionica i ja sam sada vlasnik”, rekao je misleći na arapskog investitora koji tvrdi da posjeduje udio dionica u Fortenova grupi. No, kako kaže Novotny, on nije većinski vlasnik jer ne posjeduje većinske dionice.

Navodi da formulacije koje su izašle u javnost od strane arapskog investitora da su u pitanju velika ulaganja u Hrvatsku, nisu istina. “Novac nije investiran u Hrvatsku nego je otišao u Rusiju”, kaže.

“Fortenova zapravo treba novi val ulaganja i optimizma koji će biti brana urušavanja tržišnog udjela. Treba tu uložiti i u ljude, i u fizički kapital i u nove tehnologije. Moraju se uložiti milijarde eura da bi ta kompanija postala profitabilna”, rekao je te dodao: “Ne treba preuveličavati ovu transakciju ako je uopće i došlo do nje i ako će doći do promjene u vlasničkoj strukturi. Sama činjenica da je jedna ruska državna banka bila suvlasnik jednog od najvećeg poduzeća u Istočnoj Europi prelazi granice Hrvatske, to je pitanje bitno za cijelu Europsku uniju”, rekao je.

Navodi kako moramo razlikovati privatni i državni kapital. “Privatni kapital bi pokušao osnažiti kompaniju i prodati ju za više novca, a kad se radi o državnom kapitalu tu se upliće politika, tad se izlazi iz ekonomske domene”, rekao je.

“Sberbanka je dosad upravljala tom kompanijom i prije ruske invazije na Ukrajinu je najavila izlazak iz Agrokora. Moguće je špekulirati o tome da se radi o paravanu za neke ruske transakcije, ali bih prije rekao da se radi o interesu da se izvuče iz kompanije koliko se može izvući”, rekao je pa dodao: “Moguće je da je ovdje jednostavan interes u pitanju – interes likvidnosti”.

Smatra da ako se dogodio aranžman unutar EU, taj bi novac bio zamrznut dok bi trajale sankcije, on ne može biti oduzet Sberbanci jer je njeno vlasništvo, ali može biti zamrznut.

“Ako je točna informacija, prije nekoliko se sati Sberbanka oglasila da je dobila novac, ali samo je pitanje s kojeg računa i u kojoj zemlji. U EU sigurno nije”, kaže.

Navodi i kako je veliko pitanje je li uopće Agrokor strateška kompanija; teze da upravlja zemljama i vodama su teze iz 19. stoljeća, kaže.

“Danas onaj koji upravlja informacijama je taj koji stvara moć. Uostalom, zemlja i voda su u vlasništvu Hrvatske”, rekao je.

Navodi da se Agrokor mogao restrukturirati i bez ove transakcije, a izvorni grijeh prijašnjeg vlasnika je to što je radio pakt s državnim bankama iz Rusije.

“Ova transakcija može biti protuzakonita, moguće ju je poništavati na sudovima, ali sada stvarati političku euforiju i igrokaz oko toga nema smisla. Imamo puno više pitanja koja moramo riješavati. Moguće je da je ova transakcija samo dio nekog šireg fronta prikupljanja kapitala da bi se Rusija održala na životu.

Naveo je i da je točno da postoje situacije gdje dođe do promjene dioničarske strukture, a uprava o tome ne zna ništa.

“To nije neprijateljsko preuzimanje. Neprijateljsko je kad investitor kupuje pojedinačno male blokove dionica i onda se pojavi na sastanku i kaže da ima većinski paket, kao recimo s Twitterom i Muskom. Ovdje to nije takav slučaj. Može biti, ali još uvijek nemamo potvrdu da je došlo do promjene vlasničke strukture”, rekao je pa dodao: “U registru Trgovačkog suda još nemamo potvrdu o tome, onda ćemo vidjeti kao će to imati implikacije na poslovanje Fortenova grupe u Hrvatskoj. Ja ne vjerujem u kataklizmu, a teze da se radi o velikom arapskom ulaganju u Hrvatsku su skroz promašene”.

