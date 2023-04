Na pomolu novi šok za tržište? OPEC+ iznenada jako smanjuje proizvodnju nafte

Podijeli :

REUTERS/Angus Mordant/File Photo/Ilustracija

Članice organizacije OPEC+ u nedjelju su koordinirano najavile rezanje proizvodnje sirove nafte do kraja 2023. godine.

Potpredsjednik ruske vlade Alexander Novak objavio je kako će Rusija do kraja godine smanjiti proizvodnju nafte za 500 tisuća barela dnevno. Moskva je to objavila istovremeno kad su ograničenja proizvodnje najavili i Saudijska Arabija, Kuvajt, Oman, Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati, svi do kraja ove godine.

“Kako bismo djelovali kao odgovoran sudionik tržišta i kao mjera opreza protiv daljnje nestabilnosti tržišta, Ruska Federacija će provesti dobrovoljno smanjenje proizvodnje od 500 tisuća barela dnevno do kraja 2023“, objavio je Novak. Time je Rusija drugi put produžila to ograničenje koje je ruski potpredsjednik vlade najavio u veljači. Krajem ožujka Novak je rekao da je Rusija blizu ciljanoj proizvodnji od 9,5 milijuna barela dnevno.

Prijete još veća inflacija i recesija

Bloomberg ističe da je odluka o smanjenju proizvodnje nafte za milijun barela dnevno iznenađujuća te navodi da OPEC+ očito odustaje od prethodnih uvjeravanja da će opskrbu održati stabilnom kako bi i tržište održao mirnim.

U Bloombergovom tekstu napominje se i da je to značajno smanjenje za tržište te da će to povećati inflatorne pritiske diljem svijeta, prisiljavajući središnje banke da duže drže kamatne stope višima i pojačavajući rizik od recesije.

Saudijska Arabija u nedjelju je objavila da ograničava svoju proizvodnju također za 500 tisuća barela dnevno, od svibnja do kraja godine. Saudijsko ministarstvo energetike naglasilo je da je riječ o mjeri opreza kako bi se stabiliziralo tržište nafte.

Ujedinjeni Arapski Emirati najavili su smanjenje za 144 tisuće, Alžir za 48 tisuća, Irak za 211 tisuću, Kuvajt za 128 tisuća, a Oman za 40 tisuća barela dnevno, prenose njihove agencije.

Kazahstansko ministarstvo energetike objavilo je u nedjelju da će srezati proizvodnju za 78.000 barela na dan od svibnja do kraja godine u koordinaciji s drugim članicama OPEC+.

