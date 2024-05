Tko bi rekao da će nam sezonu spašavati Slovenci? “Ne bih konobario za tisuću eura, ali za dvije i pol…”

Podijeli :

Hrvatski turizam i ugostiteljstvo sve više ovise o uvoznim radnicima. Strancima je u sektoru turizma i ugostiteljstva prošle godine izdano oko 46 tisuća radnih dozvola, a procjene govore da će ih ove godine biti potrebno čak 100 tisuća. Najtraženiji su i dalje konobari, kuhari i recepcionari. Od Splita do Rijeke poslodavci pokušavaju doskočiti ovom sve očitijem problemu.

Tko bi rekao da bi nam sezonu mogli spašavati Slovenci?! Slovenki Tamari ovo će biti treća sezona u gradu pod Marjanom.

“Volim Dalmaciju, volim sve što je priroda, volim Marjan i baš smo odlučili dečko i ja da ćemo ovaj put doći tu odraditi sezonu i onda smo nekako ostali”, rekla je Tamara, konobarica.

Njena odluka može zvučati bizarno, pogotovo uzmemo li u obzir da je, prema podacima za prošlu godinu, prosječna mjesečna bruto plaća konobara u Hrvatskoj bila gotovo tisuću i 200 eura, a u Sloveniji nešto veća od tisuću i 400 eura mjesečno. No, Tamara je uvjetima u Hrvatskoj zadovoljna.

“Uzeli smo svoj stan, preko agencije prvo, a sad smo preko vlasnika tako da je super. Stan je isto super, zadovoljni smo, nije nam puno, najam nam nije skup. S uvjetima na radu, na poslu sam isto zadovoljna, tako da mi je sve OK”, objasnila je konobarica.

Sve više radnika iz trećih zemalja

Rijedak je ona primjer u hrvatskom ugostiteljstvu gdje smo u posljednje vrijeme navikli gledati sve više radnika iz trećih zemalja, a ne iz susjednih i k tome razvijenijih. No, svatko se snalazi kako zna, kaže nam iskusni splitski ugostitelj Danijell Nikolla.

“Domaći radnik je uvijek domaći radnik i on je najbitniji i najviše nam treba. Međutim, ponavljam, nema ih. Jednostavno je prevelika količina objekata, premalo imamo radnika koji su u ugostiteljstvu”, istaknuo je Danijell Nikolla, ugostitelj.

Do kvalificiranih domaćih radnika gotovo je nemoguće doći

S istim se problemom susreću i na Kvarneru. Do kvalificiranih domaćih radnika gotovo je nemoguće doći, a mladi se teško odlučuju za karijeru u ovoj djelatnosti. Očekivanja što se tiče primanja, također, su nerealna.

“Plaće se mogu kretati od 1000 eura pa nadalje. Uvijek gledate po nečijoj kompetenciji, koliko je taj netko spreman dati i koliko može dati. U startu će uvijek biti malo manja plaća, ali s vremenom to uvijek možemo povećati i pustiti na gore”, kazala je Andrea Hećimović, menadžerica u ugostiteljstvu.

U odnosnu na prosječnu hrvatsku plaću, ona u turizmu i ugostiteljstvu niža je za oko 11 posto. Početna plaća u ovom se sektoru kreće oko tisuću eura. Mnogi smatraju da je to premalo s obzirom na troškove života.

“Ne bih konobario za tisuću eura. Za dvije i pol tisuće. To je fizički posao, naporno je, moraš stalno biti na usluzi drugim ljudima”, rekao je Stipe iz Rijeke. “Tražila bih barem od 1.300 pa nadalje jer mislim sve je poskupilo od najma do režija do trgovina”, objasnila je Silvija iz Rijeke.

Prema posljednjim službenim podacima, strancima je u sektoru turizma i ugostiteljstva prošle godine izdano oko 46 tisuća radnih dozvola. Taj se proces ubrzao, no u strukovnim udrugama smatraju kako bi mogao biti efikasniji.

“Možda jedino ako bi se moglo po podnesenom zahtjevu, osobu ako je već tu odmah prijaviti pa ako se ispostavi da ima nekakav razlog zašto se ta radna dozvola ne može potvrditi, onda će se ta osoba vratiti”, objasnila je Jelena Tabak, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK.

Radno vrijeme ograničeno do ponoći

Splitski ugostitelji negoduju i zbog odluke kojom je, od 1. svibnja, objektima u staroj gradskoj jezgri radno vrijeme ograničeno do ponoći. U turističkom gradu u jeku sezone takva odluka, za mnoge, nema smisla.

“Ne mislim da je dobro za Grad Split, ne mislim da je dobro za gospodarstvo, ne mislim da je dobro zbog razloga zbog kojeg je to doneseno, a to je da se smanji javni nered i nemir koji smeta stanovnicima u centru, jer se ustvari problem ne rješava tamo gdje nastaje, a to je upravo na ulici”, kazala je Tabak.

Tako će, čini se, umjesto žamora i glazbe iz konoba, kafića i restorana, splitskim starim gradom odzvanjati ona Ivčićeva – “puste su kale, svi gredu rano spat…”

