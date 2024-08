Pitali smo građane koga bi trebao zahvatiti porez na nekretnine: “Oni guše domaće, njih treba oporezovat”

Podijeli :

I dalje pristižu reakcije na najavljeni porez na nekretnine. I dok dio stručne javnosti porez pozdravlja, neugodno su iznenađeni obiteljski iznajmljivači koji misle da njih treba odvojiti od komercijalnog smještaja. Svi detalji bit će poznati u ponedjeljak, a premijer je danas otkrio još jedan - porez bi se mogao dijeliti između jedinica lokalne samouprave i države.

Od 1 do 10 eura poreza po četvornom metru koje će odrediti lokalne jedinice i veći paušal na krevete, tako ministar Marko Primorac planira regulirati tržište nekretnina u Hrvatskoj. U porezne škare upast će svi koji svoje nekretnine iznajmljuju manje od 10 mjeseci u godini. Rijetki preostali mještani Crikvenice kažu – Ne fer situacija

“Smatram da ne treba, da je dovoljno poreza već u ovoj državi i da ne treba dizat općenito pa mi to. Velik broj ljudi živi od toga. A prazne nekretnine? To sam čula, mislim da bi trebalo zabranit to i da je preizgrađeno, ljeti se koriste ko’ hoteli. Zimi nema nikoga Crikvenica prazna.” “Problem je sa turizmom generalno i tu treba nešto riješit, a s porezom onda lako. Porez ionako iovako država uzme.” “Treba razmislit o svemu tome. Teško je reći, nešto će bit pravedno, nešto nepravedno, jer nikad neće svima odgovarat. Na žalost puno je vanjskih, koji izvana iznajmljuju Austrijanaca što su pokupovali nekretnine, pa oni iznajmljuju i oni guše domaće, njih bi trebalo oporezovat.”

I dok se s tom tezom Crikveničana, malenog grada sa preko milijun noćenja u godini komercijalni iznajmljivači možda i ne bi složili, obiteljski razmišljaju isto kao i građani

“Svakako da nam je to svojevrstan šok iz razloga što ovih dana nije lako biti iznajmljivač iz tjedna u tjedan nas bombardiraju sa novim stvarima pa se mi nekako snalazimo. Ono što smo oduvijek znali je da će taj porez na nekretnine ipak doći, samo što mi želimo obiteljski smještaj u odnosu ma komercijalni smještaj i shodno tome da se oporezuje”, kaže Barbara Marković iz Udruge obiteljskih iznajmljivača Hrvatske.

Problem 600.000 praznih stanova

Ali i da paušalna davanja postoje u posebnoj kategoriji za sindrom takozvanih “praznih nekretnina”. Naime u Crikvenici ima gotovo 15 tisuća stanova, a svega 10 tisuća stanovnika. Udruge i iznajmljivači upozoravaju na divlju gradnju koja traje godinama, no pred kamere ne žele. Zato je problem komentirao premijer. Brani poteze svoga ministra

“Imamo situaciju da imamo oko 600.000 praznih stanova, kuća u RH. Cijena nekretnina i najma je visoka i Vlada želi svojim mjerama stvoriti preduvjete da mladi ljudi i mlade obitelji lakše dolaze do priuštivog stanovanja”, tvrdi Andrej Plenković.

Ekonomist: Zašto bi prihodi od kratkoročnog najma bili porezno povoljnije tretirani?

Predsjednik države skeptičan: “Neke stvari koje su marginalne ovo iznajmljivanje na 2-3 mjeseca po 2% paušala, to bi trebalo oporezivati barem kao iznajmljivanje stanova. To je Plenkovićeva mjera gašenja i nikakav dugoročan plan. Porez na nekretnine postoji u mnogim državama. Američki je dobar oni daju porez i na nekretnine u kojima se živi, a ovo koliko sam shvatio bi išao na samo prazne. A to drže kojekakvi gangsteri, narkokarteli koji ih kupuju na stotine”, navodi Zoran Milanović

Dio ekonomskih analitičara je jasan – porez je poželjan. Luka Brkić, slaže se da oni koji od kratkoročnog najma zarađuju ne bi smjeli biti posebno tretirani “To mi se sviđa i nadam se da će Vlada ići i šire od toga i razmišljati da ide i šire od toga. Kao kojih? Kao recimo oporezivanje nasljedstva, bogatstva”, rekao je.

Iz Vlade najavljuju da bi ovaj porez trebao uvesti reda na tržište nekretnina i ispuhati napuhane cijene stanova. Svi detalji bit će poznati u ponedjeljak.

