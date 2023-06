Za poziv je osigurano ukupno 9,95 milijuna eura, uz najveći pojedinačni iznos vaučera 9.990,00 do 19.900,00 eura, ovisno o vrsti vaučera.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. poziv “Vaučeri za digitalizaciju” namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Pozivom se osiguravaju sredstva kojima će se doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih s tehnologijama u oblaku) ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti.

Za poziv je osigurano ukupno 9,95 milijuna eura, uz najveći pojedinačni iznos vaučera 9.990,00 do 19.900,00 eura, ovisno o vrsti vaučera.

Pozivom je predviđena dodjela pet vrsta vaučera, i to: za poboljšanje digitalnih vještina, za digitalni marketing, za izradu strategije digitalne transformacije, za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity) i za složena digitalna rješenja, piše Poslovni.hr.

Aktivnosti koje će biti prihvatljive za financiranje u sklopu poziva su provođenje specijaliziranih programa neformalnog učenja usmjerenih na razvoj digitalnih vještina, izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama, izrada strategije digitalne transformacije, dijagnostika kibernetičke sigurnosti te izrada i implementacija složenih digitalnih rješenja.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje jednim do tri zaposlena, ovisno o vrsti vaučera, na puno radno vrijeme u prethodnom mjesecu. Prvo razdoblje zaprimanja prijava traje od 1. lipnja do 7. srpnja, idući planirani je od 1. studenog do 1. prosinca, a posljednji od 1. ožujka do 1. travnja 2024.

