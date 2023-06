Mahmutović: Biološki otac djevojčice rekao mi je da je oduševljen presudom

Podijeli :

Novinar Denis Mahmutović gostovao je u Newsnightu u kojem je komentirao oslobađajuću presudu Hrvatima u Zambiji koji se sa svojom posvojenom djecom mogu vratiti u Hrvatsku.

“S odlukom suda se ništa nije zakompliciralo nego u administraciji. Čini se da su neke stvari koje su u Hrvatskoj bolna točka, bolna točka i u Africi. To bi iskreno trebala biti samo mala administrativna začkoljica, imigracijska služba nije mogla isporučiti sve papire jer je bilo gotovo radno vrijeme. Roditelji djeca imaju sutra let u 13 sati, jedina administtrativna komplikacija može biti da će morati čekati let nakon vikenda. Mislim da im je jako stalo da napuste Zambiju, ali ako je to najveći problem, onda mogu živjeti s time”, rekao je Denis Mahmutović.

Navodi kako je očekivao oslobađajuću presudu, ali gledajući cijeli “banana proces”, on mu nije ulijevao povjerenje.

“Nisam očekivao da će suđenje ovako brzo završiti i da će sutkinja biti tako odrješita. Obično oni koji ovih dana hvale zambijsko pravosuđe, više neće. Ono je kompromitirano. Tužiteljstvo očito nije imalo jak slučaj. Sutkinja je dokumente smatrala autentičnima. Iz toga proizlazi da su dokumenti ispravni”, kazao je.

Isto tako, novinar kaže da je u komunikaciji s biološkim roditeljima.

“Biološki roditelji su oduševljeni, baš sam kontaktirao oca jedne djevojčice koja je posvojena. On je oduševljen presudom, konačno može odahnuti jer mu je pao kamen sa srca. Zna da će to dijete imati budućnost”, zaključio je.

