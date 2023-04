Odvjetnik objasnio: Smije li banka ‘prodati’ vaš dug agencijama za naplatu?

Podijeli :

Odvjetnik Marko Marković za N1 Studio uživo govorio je što građani mogu napraviti kad dobiju poziv agencije za naplatu potraživanja.

“Prije svega, kod banaka koje s građanima sklapaju ugovore o kreditu i kad svoje potraživanje ustupaju ugovorom o cesiji, postoji zakonska obveza obavijestiti dužnika da je sklopljen takav ugovor. Za ustup takve tražbine nije potreban pristanak dužnika, odnosno potrošača. No, zakon o obveznim odnosima mijenja situaciju pa se potrošači i banke mogu dogovoriti da takav ugovor neće imati učinak ako je potrošač zabranio prijenos takve tražbine i ako nema pristanka dužnika”, rekao je odvjetnik Marko Marković.

On kaže da prilikom sklapanja ugovora o kreditu, da nitko od vjerovnika nikad ne obavještava potrošače o takvoj mogućnosti.

“Ni sam potrošač ne zna da ima mogućnsot da se kod ugovora o kreditima može ugovoriti odredba da je za takav ugovor prema nekom trećem potreban pristanak dužnika. U situaciji kad dužnik zaprimi obavijest, on svoju obvezu mora izvršiti prema novom vjerovniku”, rekao je pa je dodao: “Zakon o obveznim odnosima regulira da postoji obveza obavještavanja dužnika, ali takva obveza nema učinka na ugovor između starog i novog vjerovnika. Od trenutka kad potrošač dobije obavijest, dužan je tražbinu ispuniti. On je dužan platiti ne samo glavnicu nego i kamate starom vjerovniku. Dug se može dogovoriti obročnom otplatom, ali on ostaje”.

Za kraj kaže kako je Europski parlament donio direktivu koju moraju implementirati sve države članice do kraja ove godine, a s kojom se regulira pitanje naplata tih kredita. Društvo za otkup potraživanja slobodno može biti bilo koji d.o.o.. Dovoljno je je uplatiti temeljni kapital od 20 tisuća kuna”, kazao je.

