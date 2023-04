Podijeli :

Diego Ravier / AFP / Profimedia

Je li premijeru Andreju Plenkoviću suđen još jedan mandat za koji će se boriti na parlamentarnim izborima ili pozicija u Europskoj komisiji ili NATO-u, kako to pišu dva švedska lista. Ekskluzivno za Novi dan govorio je švedski novinar, dopisnik iz Bruxellesa, Wiktor Nummelin koji je napisao tekst o kojem se u Hrvatskoj ovih dana neprestano govori.

Premijer Andrej Plenković kaže da su se švedski mediji zabunili, da su sigurno mislili na Zorana Milanovića. “Ne, definitivno se nisam zabunio”, tvrdi Nummelin.

“Zoran Milanović sto posto nije na listi potencijalnih kandidata, osobito zbog svojih stavova prema ulasku Finske i Švedske u NATO. Nitko nije spomenuo Milanovića. Bruxelles je sada zapravo mjesto gdje se svi spomiinju kao kandidati za glavnog tajnika. Situacija je to koja se mijenja. Plenković je jedno od imena koja se spominju, ali tu su i druga. Barem neslužbeno”, rekao je Nummelin.

“Tko će preuzeti NATO? Pet kandidata i joker”, naslov je Nummelinovog članka objavljenog na online izdanju Aftonbladeta. Tko su kandidati, a tko je joker?

“Jokera bi prvo trebalo spomenuti, to je sam Jens Stoltenberg. Tri puta mu je produžen mandat i nije tajna da bi mnogi željeli da se to ponovno to dogodi, no ne znam hoće li on biti i dalje tajnik nakon 1. listopada – jasno je rekao da odlazi. Mnogi se trude pokušati ga nagovoriti da ostane barem još godinu dana jer bi to otvorilo prostor za nekoliko drugih kandidata. Kada govorimo o drugim kandiatima, spominju se neka imena, a neka se spominju više. Trenutno je Ursula von der Leyen popularno ime, iako većina ljudi ovdje (u Bruxellesu) smatra da je praktički nemoguće da će otići s mjesta predsjednice Europske komisije da bi preuzela NATO. Da se sve odigra sljedeće godine, sljedećeg studenog, pa čak i na ljeto, tada bi situacija bila drugačija, tada su europski izbori i sve će biti malo otvorenije”, objašnjava Nummelin.

Glavni tajnik NATO-a, kaže Nummelin, mora biti osoba koja nije ni na jednoj ni na drugoj strani, mora biti diplomat između Europske unije i SAD-a. “Misli da zato mnogi spominju Plenkovića, on se ne smatra toliko za ili protiv nečega, nema tih međunarodnih neprijatelja koje neki možda imaju, no mogao bih spomenuti i mnoga druga imena.”

“Plenković je ime koje će se više spominjati za neku od pozicija u EU”

Koliko je realno da šef NATO-a bude netko tko dolazi iz ovog dijela Europa, član je Pučke stranke, jedan je od najdugovječnijih europskih premijera…

“Mislim da postoji veliki interes da dođe netko iz istočne Europe, mnogi na zapadu smatraju da ne smiju sve te visoke pozicije zauzimati samo Nijemci, Francuzi, Nizozemci… Postoje inicijative da to bude netko iz istočne ili središnje Europe, no istovremeno morate bit diplomat, razgovarati, naginajti prema obje strane. Mnogi govore o estonskoj premijerki Kaja Kallas, mnogi u Bruxellesu pak smatraju da bi netko iz Poljske ili baltičkih zemalja bio prekritičan prema Rusiji. Teško je zamisliti da bi to mogao biti netko iz Bugarske il Mađarske. Treba gledati iskustvo. Imate u češkoj predsjednika (Petr Pavel) koji je bivši dužnosnik NATO-a i bio bi dobar kandidat, no tek je pred par mjeseci postao predsjednik. Imate i rumunjskog predsjednika ili Plenkovića, koji su prilično dugo na sceni. Iako Plenković nije dolazio na NATO summite, dolazi na eurosummite, svi ga znaju, dugo je premijer, nema nekih većih neprijatelja, ima utjecajne prijatelje”, rekao je Nummelin.

Ipak, ne misli da je Plenković favorit, “ali je definitivno netko čije će ime biti spominjano kada će se razmatrati kandidati”.

“Možda, ako bi on htio otići iz Hrvatske i uzeti poziciju u Bruxellesu, možda mjesto predsjednika Europskog vijeća, Charles Michel neće nastaviti na toj poziciji. To je sve uvijek rasprava među strankama, zemljama i regijama. No mislim da je Plenković ime koje će se možda više spominjati za neku od pozicija u Europskoj uniji. Mnogo imena se spominje s razlogom, nije slučajno. Nitko nije službeni kandidat, ali mnogi neslužbeno kolaju okolo. Često se imena spominju samo da se vidi kakve će biti reakcije, zapravo je to puštanje probnih balon”, kaže Nummelin.

Plenković još uvijek izbjegava ozbiljno odgovoriti na to pitanje, bi li trebao jasno reći je li zainteresiran ili nije?

“To je teško političko pitanje jer kada kažete da ste zainteresirani morate biti sigurni da imate podršku barem nekoga, u protivnom ćete zavšriti kao netko koga smatraju gubitnikom. Potrebno je razmotriti tu odluku jer ako kaže da će razmatrati neki položaj u EU, tada mora netko drugi preuzeti iz njegove stranke poziciju da bi dobili izbore kod kuće. To je odluka Plenkovića jer nitko na ovim pozicijama ne govori da su kandidati za nešto osim ako nisu sigurni da će dobiti podršku. Ako ste čelnik stranke i premijer morate biti hladnokrvni, ali definitivno ne reći da je to izmišljena priča nekog novinara iz Švedska”, odgovorio je Nummelin.

