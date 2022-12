Navala za četvrtfinale Vatrenih, uvode se čarter letovi, cijena i do 15.000 kuna

Podijeli :

Zbog velikog interesa navijača za četvrtfinalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva Hrvatske i Brazila, putničke agencije uvode čarter letove prema Dohi te se očekuje da će navijača biti znatno više nego na šesnaestini finala s Japanom.

“Neke naše članice uvode dodatne čartere iz Zagreba kako bi zadovoljile potražnju, pa iako je to manje nego što je bila potražnja kada su takva natjecanja u Europi, agencije ipak primjećuju porast potražnje kako “vatreni” napreduju. Osim za Dohu odnosno Katar raste potražnja i za Dubaijem, odakle se kombiniraju letovi prema Dohi”, kaže za Hinu predsjednik UHPA-e (Udruge hrvatskih putničkih agencija) Tomislav Fain.

Uglavnom su do sada hrvatski navijači na SP u Katar putovali preko Dubaija, gdje su se i smjestili i avionima išli na utakmice u Katar, bilo je i letova niskotarifinih kompanija i snalazili su se svakako, kaže Fain.

Za čartere kojima će letjeti na četvrtfinalnu utakmicu i nazad (let, transferi do i od stadiona te pratnja na putu, bez noćenja) navijači, kako kaže Fain, moraju izdvojiti od oko 11 do oko 15 tisuća kuna, a potražnja je nakon pobjede Hrvatske nad Japanom pojačana.

Napominje da se do sada za povratni let iz Zagreba do Dohe moralo izdvojiti oko šest do sedam tisuća kuna, a da se primjerice dvokrevetna soba u Dohi mogla naći i za oko 300 eura po osobi po danu.

Kaže da je teško reći koliko će hrvatskih navijača biti u Katru u petak na utakmici, jer će ih dio, kao i do sada, putovati i u individualnoj organizaciji, ali je sigurno da će agencije imati više prometa nego za prethodne utakmice.

Porast potražnje za adventskim i novogodišnjim putovanjima

Potražnja raste i za Dubai, koji je uvijek tražen, a posebice za Novu godinu, jer tamo se može naći i povoljniji smještaj te iako je, kao i Katar, za većinu domaćih skupa destinacija, Fain kaže da za taj grad potražnje stalno raste.

Osim za nogomet, agencije ove godine imaju i porast zanimanja i prodaje za adventska duža i kraća putovanja-izlete te dočeke Nove godine u europskim destinacijama, za što Fain kaže i da to rade sve agencije u Hrvatskoj te da je “potražnja neusporedivo veća nego u isto vrijeme prošle godine, odnosno na tragu one iz 2019.”.

S druge strane, nešto manju prodaju domaćim putnicima agencije imaju s domaćim destinacijama za blagdane, što kaže nije novo jer domaći putuju za blagdane i po Hrvatskoj, ali više u vlastitoj organizaciji.

Vjeruje da će za dočeke u Hrvatskoj po hotelima i drugim mjestima biti puno domaćih ljudi koji su također željni putovanja i zabave.

Vezano za advent po Hrvatskoj, ističe i da preko agencija domaći putnici najviše traže i ‘kupuju’ Zagreb, koji je po informacijama od hotelijera i Turističke zajednice grada Zagreba donio znatnu popunjenost smještajnih kapaciteta i noćenja koja su u prvih desetak dana Adventa Zagreb na razini od oko 95 posto noćenja iz istog razdoblja 2019. godine.

