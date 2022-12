Podijeli :

Izvor: REUTERS/Marko Djurica

"Hrvati su još jednom pokazali da su gospodari šetajućeg nogometa", piše The Guardian u komentaru utakmice osmine finala SP-a u kojem su najbolji šetači svjetskog nogometa pobijedili Japan nakon penala (1:1, 4:2).

“Iako Dalićevoj momčadi nedostaje brzine, stekla je naviku izmoriti protivnike. Jer dok oni trče i izmore se, Hrvati šetaju i čuvaju se. To je na vlastitoj koži spoznao Japan”, piše navedeni izvor i slikovito ilustrira tezu: “Mario Pašalić zabio je odlučujući penal i prema njemu su poletjeli suigrači. Većini njih bila je to najveća brzina te večeri na terenu. Ipak, pobjeda Hrvatske na penale bila je izgledna čim je utakmica ušla u produžetke. Fanatični Japanci su se ispuhali, a na scenu su stupili hrvatski znalci. Njihov trijumf nad zabavnom i lijepom, ali naivnom igrom suparnika bio je neizbježan kao izlazak sunca.”

The Guardian zatim objašnjava zašto je tekst naslovio onako kako je to uradio: “To nije uvreda, nego činjenica. Nijedna druga vrhunska reprezentacija nije toliko spora, ali je toliko sposobna da to na kraju uopće ne bude važno. Za to je potrebno ogromno kolektivno znanje i samouvjerenost. Vjera u filozofiju da najviše metara treba prijeći lopta, a ne igrač.”

“Tijekom 90 minuta Japan je više puta trkom gazio Hrvatsku. Posebno impresivno su to radili bek Junya Ito i krilni napadač Ritsu Doan. Logično bi bilo da momčad s toliko energije, brzine i sposobnosti izleti iz odličnog obrambenog bloka, trkom razbije suparnike i u produžecima.

Ali s druge strane bila je momčad koja u život dolazi usporenom snimkom. Momčad Zlatka Dalića se ukopala, usporila igru i radila ono što inače radi. To nas je podsjetilo na Hrvatsku u produžecima protiv Engleske u polufinalu SP-a u Moskvi prije četiri godine. Istina, Luka Modrić je tada odigrao spektakularno, a protiv Japana rezervirano.

I takav je umalo zabio golčinu iz poluvoleja te krasno vanjskom poslužio Perišića. To je bilo sve što smo vidjeli od Modrića. Ali Hrvatska ima naviku da vas izmori tako da vas pri tome ostavi potpuno nesvjesne toga. Lakoća kojom Hrvatska to izvede zahvaljujući tehničkoj sposobnosti ima uspavljujući učinak, kao da je riječ o nepisanom sporazumu da je to neumitno, onako kako mora biti.

Uvjerenje Hrvatske da će bez obzira na to koliko proces bio dug i mukotrpan na kraju završiti po njenom je teško zarađeno. Dok smo uživali u Perišićevom velemajstorskom golu, sjetili smo se da je on jedini na terenu zabio u finalu SP-a. Japanci su pokazali krasnu igru, zabavnu i dominantnu, ali nemaju ono što ima Hrvatska. Iskustvo koje ti daje viziju potrebnu da utakmicu usmjeriš kamo tebi paše”, prenosi Index.

The Guardian je uvjeren da se filozofija igre Hrvatske neće promijeniti skorim umirovljenjem njenog ideologa Luke Modrića (37): “Njegov 13 godina mlađi zamjenik Lovro Majer unio je živost i zamalo zabio na kraju produžetaka. Ali ovo je bila noć za metodične i temeljite. Hrvatska nije zgazila Japan.

Ona ga je šetnjom odvela do ruba litice. Modrić je igru napuštao mrseći kosu, ne izgledajući zabrinut da su mu odbrojani dani na najvećoj sceni. On i Hrvatska će sve ovo što su napravili Japanu ponoviti i protiv Brazila. Neymara, Viniciusa i društvo će svesti na tempo koji odgovara Hrvatskoj. To bi favorite za svjetski naslov moglo poslati kući.”

