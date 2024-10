Još jedan grad najavio isplatu božićnica umirovljenicima

Podijeli :

Ilustracija

Premda je Božić daleko, neki gradovi već su otvorili prijave za božićnice. Među njima su i Križevci koji će novčane pomoći isplatiti umirovljenicima, korisnicima nacionalne naknade za starije, ali i još nekim kategorijama građana. Međutim, limit je postavljen na svega 350 eura mjesečnih prihoda, što je doduše 50 eura više nego lani. Iznos božićnice još uvijek nisu otkrili.

Javni poziv za ostvarivanje prava na božićnice u 2024. godini raspisali su Križevci. Pravo prijave imaju umirovljenici, ali i korisnici nacionalne naknade za starije osobe. Također, dobit će ih i korisnici zajamčene minimalne naknade, odrasle osobe s invaliditetom i nezaposleni hrvatski branitelji, piše mirovina.hr.

Jedan grad najavio kolike će biti božićnice: Iznosi ponovno idu do 600 eura, a mijenja se i cenzus

Uvjet za božićnice u Križevcima je da visina ukupnih mjesečnih prihoda osobe ne smije biti veća od 350 eura. Cenzus je mali, no za 50 eura veći je nego lani. Zanimljivo, iz tamošnje gradske uprave ne otkrivaju i iznos same pomoći za blagdane. To će, kako kažu, utvrditi naknadno posebnim zaključkom, a ovisno o broju zaprimljenih prijava. Prijave se podnose na obrascu s traženim prilozima te se dostavljaju u Pisarnicu Grada Križevaca radnim danom od 8 do 13 sati ili na e-mail adresu [email protected].

Božićnice u Križevcima prošle su godine iznosile svega 35 eura, a cenzus prihoda bio je 300 eura. Pomoć za blagdane ostvarilo je samo 387 građana, a iz gradskog proračuna na ovu je mjeru potrošeno 13.545 eura.

