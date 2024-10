Ovaj hrvatski grad ima najveći rast cijena najma stanova. U pola godine poskupjeli za – četvrtinu

Podijeli :

Ivo Cagalj/PIXSELL

Analiza tržišta pokazala da stan od 50 četvornih metara u gradu na Rječini u prosjeku stoji od 390 do 800 eura.

Cijene najma stanova u Europskoj uniji su u prvom polugodištu ove godine u odnosu na kraj 2023. porasle za čak 47,1 posto, odnosno prosječna cijena najma četvornog metra porasla je s 10,08 eura na kraju prošle godine na 14,83 eura polovinom ove godine.

U Hrvatskoj je u istom razdoblju također zabilježen rast cijena najma stanova, ali znatno blaže nego u EU-u, odnosno tražene cijene najma su porasle tek za 1,3 posto, čime se Hrvatska svrstala među posljednje članice po rastu najma nekretnina, piše Novi list.

Po rastu cijena od 6,5 odnosno 6,2 posto prednjače Mađarska i Rumunjska, a blizu su Latvija i Slovačka s porastom cijena najma od 5,2 posto. Najmanji rast cijena najma od kraja prošle godine bilježi Luksemburg (0,7 posto), dok isti rast cijena kao i Hrvatska imaju Njemačka i Italija te Estonija od 1,2 posto.

Analitičar nekretninskog tržišta Filip Brkan iz agencije Imperium Immobiliare kaže da se iz objavljenih podataka u Hrvatskoj ne vidi veliki skok između ove i prethodne godine, što smatra pozitivnim, ali navodi da brojke izgledaju bitno drugačije ako se cijene najma izoliranio gledaju od grada do grada.

“Prema analizi koju smo radili početkom ove godine, a koja je rađena na temelju prikupljanih podataka od strane hrvatskih oglašivača, došli smo do rezultata da je iznos rasta cijena najma u Zagrebu s kraja 2023. na 2024. godinu bio oko 20 posto.

Također, prema podacima oglašivača, što znači traženih cijena najamnina, zabilježili smo rast cijena najma u istom razdoblju za Rijeku od 26 posto, za Split 20 posto, dok je rast cijena u Osijeku nešto manji i iznosi 17 posto, navodi Brkan i to potkrepljuje konkretnim brojkama.

Prosječne cijene najma za stan od 50 četvornih metara u Zagrebu iznose od 450 do 1.000 eura, u Splitu od 400 do 900 eura, u Rijeci od 390 do 800 eura, a u Osijeku od 367 do 600 eura”, kaže Brkan.

Za razliku od rasta cijena najma stanova, prodajne cijene nekretnina u Hrvatskoj su u drugom kvartalu godine rasle za 4,3 posto, u odnosu na prvi kvartal 2024. godine, pokazuju podaci Eurostata, što je ujedno i najveći rast zabilježen među svim državama članicama EU-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Prodaju se nekretnine i zemljišta Čačićeve tvrtke u stečaju. Cijena im je 1,58 milijuna eura