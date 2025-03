Od ‘kraja rata u 24 sata’ do 30 dana primirja. Analitičarka: “Kod Trumpa ne vidim strategiju, samo taktiku”

Podijeli :

Nakon sastanka izaslanstava SAD-a i Rusije sredinom veljače u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, u utorak su, također u Saudijskoj Srabiji, ali u Džedi, o postizanju mira ili bar primirja u Ukrajini razgovarala izaslastva SAD-a i Ukrajine.

Nakon višesatnog sastanka potvrđeno je da će SAD nastaviti slanje vojne pomoći Ukrajini, ali i prekinuti obustavu dijeljenja obavještajnih podataka. Ukrajina je, zauzvrat, izrazila spremnost na 30-dnevno primirje. Naravno, primirja nema bez druge zaraćene strane pa je prema riječima američkog državnog tajnika Marca Rubija “lopta sada u dvorištu Moskve”.

Sastanak u Džedi zbio se dva tjedna nakon fijaska u Washingtonu gdje je neslavno, svađom pred kamerama, posjet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog američkom predsjedniku Donaldu Trumpu praktički završio tek što je počeo. U Džedi se, međutim, dogodio preokret pa je najavljen novi “popravni” posjet Zelenskoga Bijeloj kući.

Ništa od brzog okončanja rata

Vratimo li se mjesecima, pa i dvije godine unatrag, Trump je u svibnju 2023. prvi puta izjavio da će, kad postane predsjednikom SAD-a, okončati rat u Ukrajini u samo 24 sata.

“Ginu i Rusi i Ukrajinci. Želim da prestanu ginuti, što ću i učiniti. Napravit ću to za 24 sata”, poručio je Trump prije dvije godine.

Isto je ponavljao lani tijekom predizborne kampanje, obećavajući da će “u 24 sata” okončati rat u Ukrajini odmah nakon svoje prisege, a možda čak i ranije.

No, već tada je ruski veleposlanik u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja tvrdio da je rat nemoguće zaustaviti tako brzo, a slično su govorili i Trumpu bliski suradnici poput umirovljenog generala Keitha Kellogga kojeg je ovaj imenovao američkim izaslanikom za Rusiju i Ukrajinu. Kellogg je nedavno govorio da je realan okvir za postizanje mira – najmanje stotinu dana.

Trumpov plan ne ide po planu

Zbrojimo li obećano i ostvareno, Trump je od “okončanja rata u 24 sata” uspio postići pristanak na 30-dnevno primirje, i to zasad samo jedne zaraćene strane.

Je li se američki predsjednik preračunao oko postizanja mira u Ukrajini ili je priča o “24 sata” bila predizborni adut i ciljani pritisak, pitali smo novinarku i vanjskopolitičku analitičarku Mirjanu Rakić. Ona smatra da Trumpov plan o završetku rata u Ukrajini “ne ide po planu”.

“Reći da će nešto što traje tri godine riješiti u 24 sata znači da ili ne zna što se tamo sve događalo ili ne sluša ikoga u svome okruženju. Doduše, ne znam tko je sve u njegovu okruženju, ali ako sluša Elona Muska, onda ne čudi da kaže kako sve može završiti i za pola dana. Kada je postao predsjednik, Donald Trump je spominjao i rok od nekoliko tjedana, a zatim i šest mjeseci za okončanje rata u ukrajini. Sve to govori o njegovu nepoznavanju terena”, kazala je Rakić.

“Sastanak SAD-a i Ukrajine je zavrtanje ruke”

Ona ističe kako kako su dvije zaraćene strane te koje bi trebale odlučivati o miru.

“Što se tiče dosadašnjih razgovora u Saudijskoj Arabiji, Rusi se još nisu konkretno izjasnili ni o čemu, osim što su pohvalili prvi sastanak svoga izaslanstva i Amerikanaca. Čeka se, dakle, odgovor Kremlja. Treba čuti što će reći napadač.”

Za razliku od sastanka SAD-a i Rusije u Saudijskoj Arabiji, sastanak SAD-a i Ukrajine Rakić naziva “zavrtanjem ruke”. Ukrajinske, dakako.

“Jedna strana, dakle, dođe za stol, a druga joj kaže da trebaju učiniti to i to. Mi još ne znamo što je sve u tom dokumentu o prekidu vatre, ali znamo da se ne spominje sporazum o ukrajinskim mineralima. O tome nije bilo govora. Valjda će se o tome razgovarati kada Zelenski ponovno dođe u Bijelu kuću”, smatra Rakić.

“Jako je važno što se počelo pregovarati”

Pitali smo je i što govori Trumpova igra toplo-hladno, pogotovo u odnosu prema Ukrajini, jer jedan tjedan je Zelenski “bad guy”, a drugi tjedan “good guy”.

“Sve to ide od dana do dana. Pogledajte samo kako je Trump najavio dodatnih 25 posto carina Kanadi. Dakle, 50 posto bi išle na čelik i aluminij. Pa kad mu je Kanada odgovorila da odmah diže carine na svu američku robu na 100 posto, da ne rade to dan za danom, Trump je u roku od nekoliko sati povukao odluku. Kod njega ne treba očekivati neku dalekosežnu ideju ili strategiju. Ja to ne vidim. Zato mu je taktika toplo-hladno”, kaže.

Na koncu je istaknula kako je 30 dana primirja na bojištu ipak velika stvar.

“Jako je važno što se počelo pregovarati. Kao što je važno i da sve strane budu uključene u to. Zasad vjerojatno ne za istim stolom, to će biti pitaj Boga kad. Možda za godinu, dvije ili tri”, kazala je Rakić.

