Kultna njemačka pivovara prestaje s radom nakon 334 godine

Pixabay/ilustracija

Gasthaus Schlössle pravi vlastito pivo od 1690. godine, što ga čini jednom od najstarijih pivovara u Bavarskoj. No, s proizvodnjom će biti gotovo krajem prosinca. Pivovara iz Neu-Ulma više nije u stanju nositi se s tržištem.

Nakon 334 godine, pivovara mora prekinuti proizvodnju, piše Fenix-magazin. Suvlasnica Christa Zoller objašnjava za “Bild” da potrošnja piva pada jer rastu cijene sirovina i energije. “Pravimo gubitak s pivovarskom poslom već deset godina.”

“Pivo bi moralo biti dvostruko skuplje”

Proizvodnja piva sada iznosi 100.000 litara – u 2018. bila je 150.000 litara. Samo povezani restoran radi “jako dobro” i trebao bi ostati. “Bez njih bismo odavno morali prestati proizvoditi pivo.”

Gajba od 12 boca, najprodavanijeg Märzena košta 13,50 eura. No, prema riječima Christe Zoller, to je daleko premalo. “Cijena bi morala biti gotovo dvostruko viša, onda bismo opet mogli trošiti novac na nove sustave. Ali to se ne može postići na tržištu.” Osim toga, pivovari “otežava život” birokracija.

