Ekonomski analitičar: Ako je inflacija bila gorivo za recesiju, Trumpove carine su šibice koje će je zapaliti

Svjetske burze reagirale su snažnim padom na prošlotjednu odluku Donalda Trumpa o uvođenju drastičnih carina.

Američki predsjednik prošlog je tjedna donio odluku o uvođenju carina od 10 posto gotovo svim zemaljama, ali i dodatne recipročne carine onima s kojima SAD ima trgovinski deficit.

Odmah potom najveće svjetske burze su pale, a njujorška burza na Wall Streetu pala je, primjerice, najviše od 2020. godine i koronakrize.

Dok Trump govori kako je “ponekad potrebno uzeti lijek da bi ozdravili” mnogi analitičari nemaju optimistična predviđanja te najavljuju pad globalne ekonomije u recesiju.

“Pogodio nas je ekonomski armagedon”

Jedan od njih je i domaći ekonomski analitičar Petar Vušković.

“Nije pitanje hoće li nas ekonomski armagedon pogoditi jer nas je već zadesio. Vidimo to po slomu na burzama. Investitori su prestrašeni, ne zna se što će biti sljedeće. Ovo je situacija koja definitivno označava novi period, a to je period recesija. Tvrtke već otpuštaju radnike i situacija je praktički gora nego što je bila s pandemijom, a i poslije s inflacijom. Ako je inflacija bila gorivo za recesiju, ove carine su šibice koje će zapaliti našu ekonomsku zbilju. Situacija je neizvjesna, a o javnim politikama ovisi koliko će trajati”, kaže.

“Trump će carinama štititi najbogatije”

Vušković smatra da je svijet ušao u fazu ekonomskog rata koji nikome neće donijeti išta dobro.

“Ugrožene su sve zainteresirane strane, od proračunskih prihoda država, ulagača, vlasnika tvrtki, zaposlenika… Jednostavno, loša je ekonomska situacija.”

Kada je zimus, prije predsjedničkih izbora u SAD-u Donald Trump najavio zaoštravanje carinske politike, Vušković se tada osvrnuo na to kazavši nam da “kapital uvijek nađe put bez obzira na carinske zapreke”. Sada priznaje kako nije očekivao da će Trumpove carine imati toliku širinu.

“Ovo će definitivno značiti prekrajanje partnerskih odnosa i stvaranje novih. Imam dojam da svijet sada traži neki novi ekonomski oblik koji bi bio najbolji. Također mislim da ova protekcionistička ekonomska politika nije dobra. Trump će carinama štititi najbogatije, a svoje građane učinit će siromašnijima”, ističe Vušković.

Brač je lokalni primjer, a Irska globalni

Pitali smo ga kako Hrvatska stoji u tom carinskom ratu i je li kao malo tržište donekle zaštićenija.

“Ne bih rekao da smo zaštićeniji. Naša vanjskotrgovinska razmjena s SAD-om je u suficitu. Više izvozimo u SAD nego što otamo uvozimo i tvrtke koje posluju s SAD-om definitivno su ugrožene. Uzmimo za primjer Brač gdje je Jadrankamen koji izvozi kamen u SAD, Adriatic Queen koji izvozi konzerve sardina u SAD, imamo američki kapital u turizmu… Sve su to aspekti rizika za lokalne poduzetnike. S makroekonomske pozicije možemo reći da su najugroženije države koje imaju najveći izvoz u SAD poput Italije, Njemačke, a nadasve Irska čiji 50 posto izvoza ide u SAD”, tumači Vušković.

Vrijednost hrvatskog izvoza u SAD je 587 milijuna eura, što je manje od 10 posto ukupnog izvoza. No, za hrvatske građane carine će donijeti daljnji rast cijena uvezene robe poput računalnih komponenti, ističe naš sugovornik.

“Povećat će se troškovi proizvodnje kroz rast uvoza sirovina. A izvoz će biti skuplji i najviše će izgubiti tvrtke koje izvoze vina, ulja, lijekove, sardine, farmaceutske proizvode, strojeve, drvne proizvode… Za hrvatsku ekonomiju carine mogu značiti i pad proračunskih prihoda, pogotovo ako segment izvoznika bude jako pogođen.”

Mirovinski fondovi i turizam u riziku

Osim toga, Vušković smatra da su riziku izloženi i ovdašnji mirovinski fondovi te turizam.

“Pad na burzama znači pad vrijednosti dionica, a drugi i treći mirovinski stup ulažu u obveznice i dionice. Treći stup više ulaže udionice i tamo je rizik veći. Pad prinosa mirovinskih fondova predstavlja rizik za one koji tek ulaze u mirovinu. Promijenit će se način strategije ulaganja, vjerojatno će se napuštati nesigurnije tvrtke čije su dionice pale. S druge strane, ako se zbog ovako loših ekonomskih politika u SAD-u dogodi pad dolara, to će oslabiti kupovnu moć američkih turista koji će tada izbjegavati turističku potrošnju. Mogli bi imati pad dolazaka gostiju iz SAD-a. Do sada smo imali njihov kontinuirani rast. Turizam je aspekt u kojem je neizvjesnost prisutna i pitanje je što će biti sutra”, zaključio je Vušković svoje sumorno predviđanje.

