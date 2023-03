Cijena obveznica pala, prinos narastao. Evo koliko sad možete zaraditi na njima

Podijeli :

Narodne obveznice Ministarstva financija prošli su tjedan uvrštene na tržište Zagrebačke burze, a dva dana kasnije, u petak 10. ožujka, dogodila se prva transakcija tim vrijednosnim papirima.

U petak im je tako cijena porasla sa sto posto nominalnog iznosa, na 100,2 posto nominale koja iznosi jedan euro. Promet ostvaren narodnom obveznicom bio je simboličan te je iznosio 150 eura, prenosi tportal.

Jučer, 13. ožujka, trgovina je živnula, no promet je ostao i na dalje simboličnoj razini od 6.984 eura u dvije transakcije, što može značiti da je obveznicu prodao netko tko se malo “zaletio” kada je uložio u nju, a sad mu je taj novac potreban za neku drugu namjenu.

Pri jučerašnjim transakcijama, zadnja cijena narodnih obveznica pala je na 99,98 posto nominalnog iznosa. To zapravo znači da je prinos na obveznicu porastao, ponovno vrlo simboličnih 0,0007 posto.

Kamate na narodne obveznice kod upisa iznosile su 3,65 posto. Kako im je sad cijena pala, prinos koji će ostvariti netko koji ih je kupio po cijeni od 99,88 posto nominale iznosit će 3,6507 posto. Govorimo o tzv. tekućem prinosu koji se računa kao odnos godišnje kuponske kamate i tržišne cijene obveznice i on se razlikuje od prinosa do dospijeća koji se računa po sasvim drugoj formuli i koji uzima u obzir veličinu i dinamiku svih novčanih primitaka kamata do dospijeća obveznica prema njenoj tržišnoj cijeni.

Drugim riječima, oni koji su obveznice prodali jučer nisu izgubili gotovo ništa, dok su njihovi kupci “zaradili” tek par centi.

Prinos obveznice obrnut je u odnosu na njenu cijenu – što je cijena obveznice niža, prinos joj raste jer ulagač plaća manje od nominalnog iznosa koji je uplaćen kod upisa na što ubire obećanu kamatu, naravno ako drži obveznicu do dospijeća.

