U letku jedna, a u trgovini druga cijena. “Odsad ću k’o kobac paziti dok blagajnica skenira robu”

Podijeli :

James Hardy / PhotoAlto / Profimedia / ilustracija

Cijene, cijene, cijene... Mjesecima unatrag vjerojatno nema češće spominjane riječi u domaćem javnom prostoru. Naročito proteklih tjedana otkako traju jednodnevni bojkoti petkom svih oblika kupovine te tjedni bojkoti pojedinih trgovačkih lanaca.

Organizatori su preko društvene platforme “Halo, inspektore” pokrenuli bojkot trgovina zbog ‘podivljalih’ cijena. Vlada je u međuvremenu, u sklopu paketa mjera pomoći kućanstvima za ublažavanje inflatornih udara, proširila listu proizvoda s ograničenom cijenom s 30 na 70 artikala. Istodobno su skoro svi trgovački lanci na svoju ruku organizirali velika akcijska sniženja – neki na nekoliko tjedana, neki na nekoliko mjeseci, neki su tom akcijom obuhvatili dvjestotinjak, neki čak tisuću proizvoda.

Šušnjar poručio trgovcima: Spustite cijene ispod onih koje smo vam odredili

Usto se u medijima i na društvenim mrežama učestalo uspoređuju cijene u ovdašnjim trgovinama s onima u susjednim zemljama ili se iz raznih arhiva vade cijene pojedinih proizvoda kakve su bile prije uvođenja eura pa i još godinama unatrag, do vremena kada inflacije nije bilo na pomolu.

Išla po meso na ‘akciji’ pa platila punu cijenu

Kada je riječ o cijenama, još neke nepoštene prakse pojedinih trgovaca frustriraju potrošače.

“Nekidan sam išla u jedan trgovački lanac u koji inače ne idem jer mi nijedna njihova trgovina nije blizu tu u kvartu. No, nešto sam tamo obavljala i bilo mi je usput. A i vidjela sam njihov letak, teleće meso je bilo na akciji, prilično povoljno. Otišla, uzela dva pakiranja, došla na blagajnu… Inače ne pratim baš kad blagajnica skenira cijene pa nisam ni tada, a kupila sam još dosta toga pa nisam odmah na blagajni uočila to što me razljutilo. Kad sam došla kući pogledala sam račun i vidjela da mi to meso nisu zaračunali po akcijskoj, nego po punoj cijeni. Dva eura više za kilogram! Još jednom sam provjerila katalog i rok trajanja akcije. To meso je trebalo biti na sniženju”, ispričala nam je nedavno Zagrepčanka Nataša.

Ministarstvo: Najviše cijene za 40 novih proizvoda ne odnose se na sniženja

Nije, međutim, išla žaliti se u tu trgovinu jer joj se nije dalo ponovno voziti u udaljeni kvart. Od mesa “po punoj cijeni” napravila je ručak sebi i svojima te odlučila da će ubuduće biti opreznija prilikom kupovine.

“Naučila sam lekciju. Idući put ću k’o kobac paziti dok blagajnica skenira cijene”, kazala nam je.

Tri slučaja kada se kupci mogu žaliti na cijenu

Na Središnjem portalu za potrošače pojašnjava se što učiniti u situaciji u kakvoj je bila ova Zagrepčanka, ali i u dvije slične kada kupci imaju prigovore na cijene proizvoda.

Kako će dućani istaknuti proizvode s ograničenim cijenama? “Netko je plasirao priču o polici za siromašne…”

Kad cijena u trgovini ne odgovara cijeni na reklami i u letcima…

Potrošačima se sugerira da provjere cijenu robe koja može biti istaknuta na proizvodu ili na polici. Trgovac je dužan pridržavati se istaknute maloprodajne cijene. A ako cijena u trgovini ne odgovara cijeni istaknutoj na oglasima trgovca, potrošač tada može zatražiti od trgovca prodaju proizvoda po oglašavanoj cijeni pozivajući se na Zakon o zaštiti potrošača (članak 7. stavak 7). Ako trgovac odbije to učiniti, potrošač mu može podnijeti pisani prigovor na obrascu koji se nalazi OVDJE.

Kad cijena na blagajni ne odgovara cijeni istaknutoj na robi ili na polici…

U ovom slučaju trgovac je dužan prodati robu po cijeni koja je istaknuta na robi ili na polici. Ako trgovac to odbije, potrošač se također može pozvati na Zakon o zaštiti potrošača (članak 7. stavak 7) koji propisuje da je trgovac dužan pridržavati se maloprodajne cijene. I za ovaj prigovor vrijedi isti obrazac kao i u prethodnom slučaju.

Za trgovce koji budu kršili zakon o mjerama kontrole cijena predviđene oštre kazne

Kad je cijena snižena, a redovna cijena prije sniženja bila je još niža…

Ako trgovac provodi sniženja navodeći da je prije sniženja redovna cijena bila viša, a to nije bio slučaj, riječ je o nepoštenoj poslovnoj praksi trgovca koja je zabranjena. U tom slučaju potrošač može prijaviti trgovca tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata pisanim putem na adresu Šubićeva 29, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na [email protected].

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.