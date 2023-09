Poznati konzultant o Vladinim mjerama: Ova stvar pokazuje da trgovačke marže nisu tako velike

Podijeli :

Konzultant Drago Munjiza, bivši čelnik Konzuma, za Dnevnik je govorio o Vladinom dogovoru s trgovcima da se krene u snižavanje cijena kako bi se obuzdala inflacija.

“U nekoj drugoj zemlji možda i da”, kaže Munjiza na pitanje našeg Ivana Hrstića je li Vlada mogla reagirati prije. Pojašnjava kako bi bilo šteta da se ovakav potez povukao za vrijeme sezone. Tajming, govori on, bira Vlada i dodaje kako je ipak riječ o socijalnom transferu koji bi mogao donijeti značajne uštede socijalno ugroženim građanima.

“Nisam računao, ali vidio sam da se računalo. Da će ono što je koštalo 100 eura sada koštati 76 eura. Pretpostavljam da je 100 eura tjedna kupnja, razlika je prilično značajna. Uz napomenu, da to treba zaživjeti u praksi. Nqdam se i da hoće. Svima je u interesu, i građanima i trgovcima, da se inflacija zaustavi. Nikome u ovom momentu inflacija ne odgovara i svi bi bili vrlo zadoovljni da ona nestane ili da budemo među najboljima, da to bude dva, tri posto, a ne kao zadnje sedam ili osam posto”, govori Munjiza.

“Činjenica je da nije fiksirana cijena, ovo je najveća cijena koja smije biti. Vidim veliki problem u prekupcima, koji dođu u male sredine, kupe za keš i onda to prodaju okolo”, govori doidajući i da to možda nije problem u Zagrebu, ali bi mogao biti u malim sredinama. Upozorava i na problem s kojim bi se mogli suočiti mali trgovci koje će značajno više pogoditi smanjenje marže. “Ako mali trgovac s ovim sniženjem cijena ulazi u minus, to pokazuje da trgovačke marže nisu tako velike. Oni imaju problem što je udio socijalih artikala puno veći nego velikim trgovcima. Oni to mogu nadoknaditi na drugim artiklima, a kod malih trgovaca su ovi proizvodi de facto 90 posto prodaje”, upozorava.

Najbitnija je politička odluka da se zaustavi inflacija i Munjiza kaže kako smatra da će se to i dogoditi. Upozorava da je mnogo lakše donijeti odluku nego je provesti, ali kaže i da je uvjeren da će se inflacija zaustaviti i da u tom slučaju Vladi treba čestitati na tom uspjehu.

