UŽIVO Predstavljena porezna reforma, evo kome i koliko rastu plaće

Vlada je danas predstavila detalje novog kruga porezne reforme, koja će stupiti na snagu s prvim danom iduće godine. Reformu su detaljno prezentirali premijer Andrej Plenković i ministar financija Marko Primorac.

“Izmjene koje će ići u proceduru imaju za cilj povećati plaće našim građanima. Riječ je o devet zakona”, rekao je na početku Plenković.

“Do sada smo u naših sedam godina manadata imali niz krugova poreznih reforme koje su baš sve išle za poreznim rasterećenjem kako građana, tako i gospodarstva. U našem mandatu od 2017. je prihod jedinica lokalne samouprave porastao za milijardu eura”, dodao je.

Rekao je da se u porezne izmjene ide sada iz nekoliko ciljeva. “Prvi je da podignemo životni standard građana na način da se povećaju plaće, pogotovo one najniže. To je smisao, cilj ove reforme. Drugo, da se poveća kupovna moć građana, da se smanje nejednakosti. Drugi element je očuvati gospodarski rad i treće je, vrlo bitno, osnažiti fiskalnu autonomiju općina i gradova.”

Plenković se pohvalio dobrim gospodarskim rezultatima posljednjih godina.

“2024. godina je idealna godina za nova rasterećenja gospodarstva jer naše projekcije su za 2024. rast 2,6 posto, deficit -1,5 posto, inflacija na 2,8 posto, a javni dug na 59,8 posto. U takvim okolnostima se nameće logika, da ako gospodarstvo usporava, a usporava, da je sada pravi trenutak daljnje porezno rasterećenje koje bi trebalo stupiti na snagu 2024. godine”, rekao je Plenković.

“Ova reforma će pomoći da obuhvatimo one ljudi koji su nažalost bili van dosega poreznog rasterećenja jer velik dio ljudi nije bio u dosegu tzv. poreznih škara. Ova reforma povećat će fiskalnu autonomiju općina i gradova i povećati fiskalnu decentralizaciju”, dodao je.

Još jednom je otklonio “teze dominantno od oporbe koje nastoje dezinformirati javnost da smo mi središnja Vlada koja ima nešto protiv općina i gradova i da nešto, ne daj bože, oduzima ili otima”.

Kako se povećavaju plaće? Prvi način – porez na dohodak i prirez

“Prvi način je kroz smanjenje poreza na dohodak kao mogućnosti. Puno se govori u Hrvatskoj da su strašno velika davanja na rad. Prema podacima EK-a, prikaz implicitnih poreznih stopa na rad pokazuje da smo među zemljama koje to imaju najmanje na razini EU-a. I sada dolazimo do poreza na dohodak”, rekao je te na slajdu prikazao promjene formule:

Detalje je objasnio ministar financija Marko Primorac.

Osnovni odosbni odbitak povećava se s 531 eura na 560 eura.

Ministar Primorac iznio je procjenu po kojoj će najavljena porezna reforma državni proračun na godišnjoj razini stajati oko 400 milijuna eura. “Ono što je poznato, a odnosi se na povećanje iznosa osnovnog osobnog odbitka i odbitka za uzdržavane članove i rashode u mirovinskom sustavu s obzirom na najavljene izdatke, to će biti rashod na godišnjoj razini od oko 400 milijuna eura.”

“Gradovi i općine moći će raspisivati ​​znatno niže stope poreza na dohodak od postojećih 20 i 30 posto te se tako boriti za zadržavanje vlastitog stanovništva i doseljavanje ljudi sa strane. Cilj najavljene promjene u sustavu poreza na dohodak jest poticanje konkurencije između lokalnih jedinica”, kazao je Primorac.

Drugi način – smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje u prvi stup

“I ovdje moramo otkloniti te neke čudnovate teze da bismo na ovaj način nekako ugrozili mirovinski sustav ili da mi u debelim godinama ne mislimo na mršave”, rekao je Plenković.

Primorac je rekao da je rasteretiti one s najmanjim primanjima.

“Za one koji imaju bruto plaće do 700 eura, imaju fiksni izdatak u iznosu od 300 eura, a za one s plaćama od 700 do 1300 eura, taj izdatak se linearno smanjuje. Umanjenje se izračunava na način da se iznos od 1300 eura umanjen za osnovicu pomnoži s koeficijentom od 0,5. To će biti novost u obračunu doprinosa za mirovinsko osiguranje”, objasnio je.

Primjer učinka pokazao je na primjerima platnih lista za samca i obitelj s dvoje djece u Bjelovaru, grada koji nema prirez:

Objavljeno je i povećanje neto plaće kroz povećanje osobnog odbitka u porezu na dohodak, bez uvođenja olakšice za doprinose.

“Na taj način bi zakinuti ostali oni s najnižim primanjima te se zato išlo u zahvat smanjenja osnovice za mirovinsko osiguranje”, rekao je Primorac.

Povećanje neto plaće kroz uvođenje olakšice za mirovinsko, a bez povećanja osobnog odbitka izgledalo bi ovako:

