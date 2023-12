Donesena odluka o vjerojatno najvišoj potpori za građane Njemačke do sada

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Građani u Njemačkoj uskoro će moći dobiti subvenciju od 20.000 eura. Ova financijska potpora će mnogo toga olakšati, a posebno je pogodna za kućanstva s niskim primanjima.

Mnogi će stanovnici u skoroj budućnosti dobiti 20.000 eura bespovratnih sredstava kao financijsku potporu koja će razveseliti njihove novčanike.

Njemačka uvodi drastične promjene: Tko odbije raditi suočit će se s posljedicama U Njemačkoj 1. siječnja na snagu stupa novi zakon: Evo što stanovnici moraju znati

Na izdašne iznose imat će pravo veliki broj stanovnika Njemačke, prenosi Fenix magazin.

Financijska potpora za nove sustave grijanja

“Semafor-koalicija” donijela je odluku o financijskom poticaju za mnoge njemačke građane, a vezana je za financijske potpore pri promjeni sustava grijanja.

Kako navode njemački mediji, Ministarstvo gospodarstva odredilo je datum kada stiže ova financijska potpora: ova bespovratna pomoć od 20.000 eura trebala bi biti dostupna od 1. siječnja 2024. godine. Od kraja veljače 2024. godine vlasnici kuća mogu podnijeti zahtjeve za financiranje kod Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Bez obzira na primanja, izdašnih 30 posto ukupnih troškova daje se kao osnovna potpora. Ali, to nije sve.

Svatko tko odabere učinkovitije geotermalne dizalice topline ili ekološki prihvatljivije alternative može se veseliti dodatnom bonusu od pet posto.

Osobito se mogu radovati kućanstva s niskim primanjima – oni dobivaju dodatni bonus od 30 posto, što znači da je moguća potpora do 65 posto.

Do 20.000 eura kao potpora za kućanstva

Subvencije su dodatna motivacija za ljude koji žele zamijeniti stari sustav grijanja na plin ili ulje. Dodatnih 20 posto potpore dostupno je do kraja 2025., nakon čega se bonus smanjuje: 15 posto do 2026. i konačno 10 posto do 2027. g

No, vlada je postavila jasna ograničenja – korisnici mogu dobiti subvenciju za najviše 70 posto troškova, odnosno 21.000 eura.

KfW također nudi jeftine kredite do 120.000 eura, a pojedine savezne zemlje također daju vlastite novčane potpore. Ova financijska potpora neće obradovati samo vaš novčanik, već je i veliki korak prema ekološki prihvatljivijoj budućnosti u njemačkim kućanstvima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Užas u Velikoj Gorici: Čuli se pucnjevi, muškarac ubio ženu? U bijegu je Strastveni skijaš nam otkrio: “Lani smo u Austriji skijali sedam dana, a ove godine za isti iznos…”