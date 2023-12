Strastveni skijaš nam otkrio: “Lani smo u Austriji skijali sedam dana, a ove godine za isti iznos…”

Podijeli :

Foto: FABRICE COFFRINI / AFP (ilustracija)

Početak nove godine znači i početak zimskog odmora tijekom kojega će opet dvjestotinjak tisuća Hrvata krenuti u alpska skijališta. Mnogi su aranžmane rezervirali već krajem ljeta, a Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kazao je početkom prosinca da je ovosezonski buking veći 15 do 20 posto u odnosu na onaj prošli.

Potvrdili su nam to i u turističkij agenciji Mondo Travel kazavši da je interes za skijanje odličan i petnaestak posto veći nego prošle sezone, a da su aranžmani desetak posto skuplji nego lani. Ove godine udarni “hrvatski tjedan” je u veljači, od 17. do 24., dok je termin od 6. do 13. siječnja tjedan kad već počinje škola, ali mnogi i tada odlaze na skijanje.

Planirate skijanje? Pripremite se na paprene cijene, barem na ovim popularnim destinacijama Jesu li Hrvati spremni platiti više za skijanje ove godine?

Razgovarali smo s Josipom (45) iz Osijeka koji je strastveni skijaš i već 15 godina svake zime ne propušta odlazak s obitelji na skijanje koje mu je, kako kaže, draže od ljetovanja i odlazaka na more. Ove godine on i njegova četveročlana obitelj idu u Ellmau u austrijskom Tirolu, a skijat će na obližnjem skijalištu Wilder Kaiser Brixental. Josip je i ove godine, kao i 14 prethodnih, sam tražio i ugovarao aranžman. Nikada, kaže, nije išao na skijanje preko turističkih agencija pa nam je s tim iskustvom ispričao kako je ovoga puta našao skijalište i koliko će njega i njegovu obitelj koštati snježne radosti.

“Smještaj uvijek tražim sam”

“Ovoga puta kasno smo počeli tražiti, tek početkom prosinca. Za Novu godinu sva su zimovališta zauzeta pa je prvi slobodan termin koji smo našli bio od 4. siječnja. Zbog drugih obaveza, a i zbog početka nastave u školi, uzeli smo aranžman s pet noćenja i četiri dana skijanja. Odlučili smo opet ići u Austriju, nakon što smo lani bili u Flachauu. Najčešće i idemo u Austriju, a u nekoliko navrata išli smo u Slovačku i Italiju”, kaže.

Smještaj uvijek traži sam, putem interneta.

ANKETA / Idete li na skijanje?

“Ovoga puta smještaj sam tražio na austrijskim specijaliziranim stranicama. Uvijek tražim privatni smještaj, apartman, s tim da ne mora biti odmah uz skijalište, ali gledam da je unutar pet kilometara do najbliže žičare. Kada se s mojima odlučim za skijalište, tražim preko stranica na ojima većina iznajmljivača oglašava svoje apartmane. Može se rezervirati izravno preko tih stranica, ali često postoje i linkovi na stranice samih iznajmljvača. Kada odaberem nekoliko apartmana koji nam se sviđaju i odgovaraju nam cijenom, pošaljem im mailove i pitam za termin koji nas zanima pa čekam da mi potvrde je li taj termin slobodan i ponude mi cijenu”, objašnjava nam ovaj Osječanin.

Skipass je “dva dana” skuplji nego ranije

Ponekad, kaže, pošalje i desetak mailova kako bi lakše izabrao najpovoljniju ponudu.

“U obzir uzimamo kvalitetu smještaja, cijenu i udaljenost od skijališta. Kad izaberemo apartman, pošaljem im mail s potvrdom da prihvaćamo ponudu i zatražim da mi pošalju podatke bankovnog računa za uplatu depozita kako bih bio siguran da sam rezervirao apartman. Iznos depozita uglavnom je oko 20 posto od ukupne cijene smještaja”, dodaje.

No, to je tek dio troškova.

“Nemamo svoje skije i pancerice, pa osim smještaja moramo naći i gdje ćemo u blizini iznajmiti skijašku opremu. S tim da se oprema također može rezervirati unaprijed, preko interneta”, kaže.

Građani se pripremaju za skijašku sezonu Neki su i snižavali cijenu: Ova alpska zemlja povoljnija je za skijaše čak i od Bugarske

Jedna od najvećih stavki je skipass iliti propusnica na skijalište s kojom se može na sve staze i žičare.

“Ove godine uzeli smo skipass za četiri dana koje ove godine na skijalištu Wilder Kaiser Brixental košta 260 eura za jednu odraslu osobu. Prije 2020. godine, covid krize i svih poskupljenja za tu cijenu skipassa moglo se na skijalištima u Austriji skijati šest dana. Dakle, dva dana više nego sada. A kad sve zbrojimo, za sadašnju cijenu skijanja – od smještaja, iznajmljivanja opreme i skipassa do onoga što potrošimo na samoj stazi – prije 2020. moglo se dobiti sedam noćenja i šest dana skijanja, a sada nam je isti izbnos dovoljan za pet noćenja i četiri dana skijanja. Jednostavnije rečeno – “dva dana” je skuplje nego prije”, kaže.

2500 eura za 5 noćenja i 4 dana skijanja

Prateći cijene smještaja i samih skijališta, Josip je dobro upućen u ponudu. Kaže da se ove godine sva velika skijališta, barem u Austriji, cjenovno “vrte oko istih iznosa”.

Poskupjelo i skijanje, no ne koliko ljetovanje na Jadranu: “Kod nas su cijene razumne”

“Neka skijališta nude kupnju skipassa unaprijed online, pa kupe li se ranije budu povoljnija, ali baš previše. U apartmanu sami pripremamo hranu, a cijene namirnica u trgovinama su kao u Hrvatskoj, možda čak i povoljnije. Na stazi dok skijamo napravimo pauzu i svaki dan uzmemo neki manji obrok i piće. Uvijek plaćamo i obiteljsko putno osiguranje koje uključuje i osiguranje od ozljeda na skijaškoj stazi. Sami biramo iznos do kojeg se želimo osigurati, a najvažnijenje da ono pokriva svaki pad, zbrinjavanje na skijaškoj stazi i sanitetski prijevoz do bolnice. Lani smo ga nas četvero platili 30 eura”, dodaje.

Na koncu, kad podvuče crtu i sve zbroji, Josipovu četveročlanu obitelj ove će godine smještaj u privatnom aranžmanu s pet noćenja i četiri dana skijanja, uza sve navedene troškove te još troškove putovanja koje uključuje gorivo i cestarine, koštati oko 2500 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.