Nova godina donosi veliku promjenu vremena: Evo gdje bi mogao pasti snijeg

Stacionarna, slabo pokretna anticiklona nad Atlantikom proteže se od obale Amerike do zapadne obale Europe. Mlazna struja obilazi je sa sjeverne strane, prelazi Atlantik i razdvaja anticiklonu od niskog tlaka ciklone nazvane Gerrit, koja je donijela orkanske vjetrove nad Veliku Britaniju i premješta se prema Skandinaviji.

Zima i snijeg još na čekanju, doznajte kad bi se vrijeme moglo promijeniti

Granica toplog i hladnog zraka je sjeverno od Alpa, a nad naše krajeve nastavlja se pritjecanje toplog suhog zraka sa jugozapada te je iznadprosječno toplo. Tijekom vikenda mlazna struja će se pomaknuti prema jugu i razdvojiti se na dvije grane. Na južnoj će se nad Genovom razviti plitka ciklona, a s njom će se i hladna fronta premjestiti nad mjesto sukoba zračnih masa, koje će doći nad naše sjeverne krajeve pa u nedjelju navečer očekujemo kišu koja će se u novogodišnjoj noći premještati prema istoku.

Što se tiče današnjeg dana, vrijeme će biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, iznadprosječno toplo i vjetrovito. Više naoblake prognoziramo na sjevernom i srednjem Jadranu te u Lici i Gorskom kotaru gdje je mjestimice moguća i slaba kiša.

Dulja sunčana razdoblja očekuju se u sjevernim krajevima unutrašnjosti. Puhat će umjeren, a u planinskim krajevima i unutrašnjosti jak jugozapadni vjetar. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i oštro.

Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti su bile od dva do sedam i tijekom jutra brzo će porasti na proljetne vrijednosti od 11 do 16 stupnjeva. Na Jadranu jutarnje temperature od deset do 12, a tijekom dana bit će od 16 do 19.

U subotu se nastavlja promjenjivo iznadprosječno toplo vrijeme. Povećane naoblake sa slabom kišom mjestimice će biti na sjevernom i srednjem Jadranu te u Lici i Gorskom kotaru, uz umjereno jugo i oštro. Više sunca u sjevernim krajevima unutrašnjosti.

Promjena vremena uoči blagdana, doznajte gdje je moguć snijeg

U nedjelju promjenjivo oblačno s porastom naoblake s jugozapada, a poslijepodne s kišom koja će se u novogodišnjoj noći proširiti na cijelu zemlju. Temperatura zraka u manjem padu. U drugoj polovici dana i u novogodišnjoj noći pad temperature uz kišu.

Prvi dan 2024. vrijeme će biti pretežno oblačno s povremenom kišom i najvišim dnevnim temperaturama u unutrašnjosti oko sedam, a na Jadranu oko 11 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu, Istri, Kvarneru i Gorskom kotaru moguće su veće količine oborina. Uz pad temperature zraka snježna granica će se u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti spustiti na 1200 metara visine. Pokoja snježna pahulja moguća je na sjevernom Velebitu i mjestimice u Gorskom kotaru.

