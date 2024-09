Primorac: Umjesto da se ulaže u tvrtke i tehnologiju, ulaže se u rentanje apartmana

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Ministar financija Marko Primorac konačno je predstavio dugo najavljivane porezne izmjene. Porez na kuće za odmor zamijenit će porez na nekretnine koji će iznositi od 60 centi do 8 eura po četvornom metru. Propisat će ga jedinice lokalne samouprave.

Porezne izmjene komentirao je za RTL ministar financija Marko Primorac.

Koliko će građana plaćati porez na nekretnine?

To će ovisiti o tome što će građani raditi s tim nekretninama. Dosad smo imali porez na kuće za odmor. Porez na nekretnine će obuhvatiti sve one kuće koje su prazne ili u kratkoročnom najmu. Oni građani koji budu imali nekretnine u kojima žive ili koje su neuseljive, pa isto tako nekretnine koje su u dugoročnom najmu, na njih se neće plaćati porez.

Sigurno ste radili neku procjenu?

Ovisi o tome kako će građani odreagirati na uvođenje poreza, proširenje obuhvata i raspone. U slučaju da svi građani odluče staviti svoje nekretnine u funkciju dugoročnog najma, neće ga plaćati više nitko.

Bačić o porezu na nekretnine: Cilj je da u Hrvatskoj smanjimo cijenu nekretnina

Uveli ste i zone. Neke će znači biti skuplje, primjerice uz more, one luksuznije. Kako će se to provoditi u praksi, nisu nam gruntovnice baš sređene?

Sve će to biti jednostavno. Imate sad mogućnost da se onaj paušal koji se plaća po krevetu u turizmu, utvrđuje na temelju zona, čak po ulicama i lokacijama.

Mislite li da će biti pošten?

Analogno će se primjenjivati i ovaj porez. Imate mogućnost uvođenja poreza od 0.6 do osam eura po kvadratu. Jedinice lokalne samouprave, ako smatraju da određeno atraktivnije područje treba biti jače oporezivano, tamo će staviti veći porez. A tamo gdje su nekretnine manje vrijednosti i udaljene od atraktivnih lokacija, moći će propisati niži porez.

Tko neće plaćati porez na nekretnine?

Neće ga plaćati osobe koje žive u nekretnini, osobe koje imaju nekretninu u dugoročnom najmu, koje imaju neuseljivu nekretninu. Neće ga plaćati osobe koje imaju nekretnine oštećene u elementarnim nepogodama, poput požara, potresa, poplava.

Bojite li se mogućih zlouporaba?

Ne bojimo se.

Imamo i promjene oko poreza na dohodak. Plaće opet najmanje rastu najsiromašnijima, a najviše najbogatijima, pa i političarima.

Plaće se ne mogu povećavati porezima. U kontekstu poreznih opterećenja, kada govorimo o porezu na dohodak, oko 52-53 posto građana uopće ne plaća porez na dohodak jer nisu u poreznim škarama. Koliko god ih rasteretite, da ukinemo potpuno porez na dohodak, ti građani ne bi mogli ni na koji način povećati svoju neto plaću.

Zato smo od 1. siječnja ove godine uveli onaj izdatak u sustavu Mirovinskog osiguranja gdje smo pomogli građanima koji imaju najniža primanja, i koji nisu bili u poreznim škarama, da s tog naslova imaju nešto veće neto plaće. Plaće se povećavaju tako da poslodavci povećavaju bruto plaće, a ovo su korekcije u koje smo odlučili ići jer su određenom dijelu građana plaće rasle, pa su ulazili u porezne škare ili veće porezne škare pa smo to u tako korigirali.

Tomašević o porezu na nekretnine u Zagrebu: “Taj porez ne može biti nula, ali neću odlučivati ja”

Kako očekujete da će gradovi reagirati?

Gradovi su imali mogućnost od 1. siječnja uvesti porez na dohodak po određenim stopama unutar razreda u kojima su propisani. Veliki dio gradova i općina je odlučio porezno opterećenje definirati tako da ga de facto smanji u odnosu na ono što je bilo prije 1. siječnja. Tu govorimo o 80 posto gradova i vjerujemo da će sada uz novu autonomiju koja im je dana kroz porez na nekretnine, uspjeti nadomjestiti dio prihoda i pridružiti se inicijativi Vlade da se rasterećuje rad, a opterećuju drugi oblici imovine.

Mnoge ćete time razveseliti, možda s većom plaćom. No, tu je jedna pobuna iznajmljivača. Želite li time neke iznajmljivače odvratiti od toga da iznajmljuju?

Svakako, to je bio i jedan od ciljeva paketa kojim smo odlučili intenzivnije oporezivati nekretnine, ali i dohodak od najma nekretnina. Nažalost, suočeni smo sa situacijom da je zbog podoporezivanje nekretnina i dohotka od najma nekretnina, dio građana je bio usmjeren u izgradnju i rentanje nekretnina, posebno u kratkoročnom najmu.

To je prouzročilo negativne posljedice zbog priuštivosti nekretnina. Imate niz mladih obitelji koje, zbog toga što je netko kupovao nekretnine u špekulativne svrhe i time povećavao cijenu nekretnine, sada nekretnine po tim cijenama ne može kupiti i riješiti stambeno pitanje. Izmijenila se i struktura gospodarstva. Umjesto da se ulaže u mlade i inovativne tvrtke, novu tehnologiju, modernizaciju, ulaže se u rentanje apartmana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Grah prije kuhanja nikako nemojte potapati u vodi: Umjesto toga samo iskoristite ovu namirnicu Kako prepoznati glavicu kupusa koja je puna kemije: Trik je vrlo jednostavan