Rusi u prodaju pustili “moskviča”, pogledajte koliko košta

Izvor: REUTERS/Evgenia Novozhenina

U Rusiji je počela prodaja novog "moskviča", a u ponudi su crossover s motorom s unutrašnjim sagorevanjem, koji košta 1,97 milijuna rubalja, odnosno oko 26.000 eura, i električni automobil, čija je cijena tri i pol milijuna rubalja, oko 46.000 eura.

Novi „moskvič“ proizvodit će se u pet boja: bijeloj, crnoj, crvenoj, sivoj i plavoj. Crossover je opremljen benzinskim motorom od 150 konjskih snaga i 210 Nm okretnog momenta, a kupcima će biti ponuđene verzije s automatskim ili manualnim mjenjačem, prenosi N1 Srbija.

To je prvi model koji se proizvodi u tvornici koja je ove godine postala vlasništvom moskovske vlade. Planira se proizvodnja 600 vozila u ovoj godini, od čega 200 električnih. U 2023. godini planirana je proizvodnja 50.000 automobila, 2024. godine do 100.000, a 2025. godine do 120.000.

