Ruski predsjednik Vladimir Putin je poručio da bi 99.9 posto Rusa bilo spremno žrtvovati svoje živote za dobrobit zemlje. Putin je o tome govorio u intervjuu s novinarom Pavlom Zarubinom tijekom božićne emisije na TV kanalu Rossiya-1.

Ruski čelnik tvrdi da se uvjerio u odanost svog naroda tijekom posljednjih nekoliko mjeseci, ali i “kroz cijelu povijest postojanja Rusije”, prenosi ruska državna novinska agencije TASS.

“Što se tiče većine, 99,9% naših građana, naših ljudi koji su spremni žrtvovati sve za domovinu, to mi se ne čini neobičnim. Ali to me još jednom uvjerava da je Rusija posebna zemlja i da ima posebne ljude”, kazao je Putin. Kada mu je postavljeno pitanje o onima koji djeluju suprotno njegovim ciljevima, ruski čelnik je rekao da nisu “pravi domoljubi”, ali je potvrdio njihovo pravo na “slobodu izbora”.

“Nema ničeg iznenađujućeg u činjenici da se neki ljudi nisu ponašali kao pravi domoljubi jer u svakom društvu uvijek postoje ljudi koji razmišljaju o svojim interesima, odnosno svojim planovima. Da budem iskren, ne osuđujem ih. Svaka osoba ima slobodu izbora”, dodao je ruski čelnik.

Iako ruski čelnik nije precizirao koje ponašanje smatra protivnim vlastitim planovima, Rusija se suočava s primjetnim valom dezerterstva usred pokušaja mobilizacije svojih trupa za ratna djelovanja u Ukrajini. Podsjetimo, Putin je još krajem rujna, suočen sa značajnim vojnim neuspjesima, najavio prvu djelomičnu mobilizaciju Rusije od Drugog svjetskog rata.

Kao odgovor na takav potez, do 4. listopada je više od 370.000 Rusa pobjeglo u susjedne zemlje kako bi izbjegli novačenje. Oko 200.000 ljudi je zbog tog razloga pobjeglo u Kazahstan, dok su drugi također išli prema Finskoj, Gruziji i Mongoliji, piše Newsweek.

Unatoč tome što je dio Rusa odbio izvršiti naredbe, Kremlj je do kraja listopada potvrdio da je plan mobilizacije 300.000 novih vojnika ostvaren. Međutim, mobilizacijom novih snaga Rusija nije pretjerano profitirala na bojišnici, a pojavila su se i izvješća o mobiliziranim vojnicima koji su poslani na prve crte bojišnice s malo obuke ili opreme, prenosi Index.

