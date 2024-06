Samohrana majka zarađuje na vlastitom dvorištu: Pasivni prihod broji u tisućama

Podijeli :

Business Insider objavio je esej temeljen na razgovoru s Emily Piehl, 54-godišnjom učiteljicom STEM-a u osnovnoj školi iz Antiocha, Illinois, koja je 2023. počela iznajmljivati ​​svoje dvorište vlasnicima pasa.

“Ja sam samohrana majka koja živi u Antiochu, Illinois — između Milwaukeeja i Chicaga — s dvoje tinejdžera i psom”, piše Emily u tekstu Business Insidera kojeg u cijelosti prenosi tportal.

“Dugo predajem i zarađujem pristojan novac, ali troškovi života su porasli. U prošlosti sam imala problema s plaćanjem računa. Nemam supružnika ili cimericu, tako da nemam drugih prihoda — tu smo samo ja i moja djeca.

Prije nešto manje od godinu dana na Facebooku sam vidjela oglas o hostingu na Sniffspotu. To je aplikacija koja pomaže vlasnicima kuća pri iznajmljivanju svojih dvorišta kao privatnih parkova za pse. To je dobra opcija za vlasnike pasa s reaktivnim kućnim ljubimcima ili one koji se ne osjećaju ugodno u tradicionalnim parkovima za pse.

Nakon što sam saznala više informacija, odlučila sam počistiti svoje dvorište i isprobati ga.”

Zarađujem dobar novac

“Imam kuću s tri spavaće sobe i dvije kupaonice. Ima veliko ograđeno dvorište. Nema puno drveća, što ga čini izvrsnim mjestom za trčanje i zabavu pasa.

Otkako sam prošlog srpnja počela iznajmljivati ​​svoje dvorište, do sada sam zaradila 3000 dolara. Iako to nije velik iznos novca, pokriva gotovo dvije otplate hipoteke.

Osim toga, omogućio mi je da kupim nove gume za svoje vozilo, riješim račune i nedavno financiram dvonoćni boravak u hotelu za moju djecu i mene da otputujemo u Pennsylvaniju kako bismo posjetili mojeg bolesnog oca.

Prije Sniffspota ti bi dodatni troškovi stvarno utjecali na moj mjesečni proračun.”

Nije teško postati domaćin psima

“Nije bilo teško pripremiti moje dvorište za domaćinstvo. Nisam morala napraviti nikakvo veće obrezivanje stabala, samo malo čišćenja.

Dodala sam suncobran za terasu, premjestila stol na određeno mjesto, postavila jastuke za stolice i kupila neke igračke za pse. Vjerojatno sam potrošila oko 200 dolara.

Kad sam počeo, prvi posjetitelji su mi bile dvije žene koje poznajem i susjeda. Sada imam oko šest do osam stalnih posjetitelja.

Dvoje od njih imaju članstvo i često ih posjećuju, a jedan dolazi čak dva puta dnevno ili barem svaki dan. Zatim tu su i drugi koji tu i tamo dođu.

Ljudi koji koriste moj posjed uglavnom su u 20-im i 30-im godinama. Iako ih nikad nisam izravno pitala, pretpostavljam da mnogi od njih žive u područjima bez ograđenih dvorišta.”

Imam minimalan kontakt s posjetiteljima

“Obično nemam izravan kontakt s gostima. Samo zakažu preko aplikacije i obavijeste me o svom dolasku. Dajem informaciju o pristupu dvorištu kroz sporedni ulaz i onda oni imaju prostor za sebe. Ako imaju bilo kakvih pitanja, mogu mi poslati poruku putem aplikacije, što sve čini dosta praktičnim.

Nekoliko puta me posjetio tip koji je nedavno usvojio novog psića iz lokalne spasilačke službe. Radio je s trenerom pasa jer je njegov pas lajao i često bi nasrnuo na ljude dok su hodali.

Trener mu je predložio da isprobaju privatni park za pse. Tako da je njegov po pas prvi put bio bez uzice u mom dvorištu, to mu je bilo prvi put u životu, i jako me to usrećilo.

Lijepo je proviriti kroz kuhinjski prozor i vidjeti sve pse kako trče okolo i zabavljaju se, a pasivni prihod je doista blagoslov.”

