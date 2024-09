Linić pozdravlja porez na nekretnine: “Svaka ideja o oporezivanju imovine je dobra ideja”

Podijeli :

Slavko Linić, bivši ministar financija u Vladi Zorana Milanovića, s našim je Bornom Šmerom u N1 Studiju uživo komentirao najavljeni porez na nekretnine.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac otkrio je u četvrtak konture novog paketa poreznih izmjena, koji između ostalog uključuje uvođenje poreza na nekretnine.

Slavko Linić pokušao je kao bivši ministar financija promijeniti stvari po pitanju poreza na nekretnine. Bilo je to 2012. godine, no to mu nije pošlo za rukom.

Danas, bivši ministar pozdravlja najavljeni porez: “Svaka ideja o oporezivanju imovine je dobra ideja, pogotovo one koja nije u funkciji. Osigurane su komunalna infrastruktura, struja, voda, plin – sve je u Hrvatskoj uloženo u tu infrastrukturu, a ta nekretnina se ne koristi i ne plaćaju se naknade jer se plaćaju po potrošnji i to treba porezom regulirati.”

Izjednačavanje poreznog tretmana dugoročnog i kratkoročnog najma također smatra pozitivnim korakom: Sve su to prihodi građana i svaki prihod građana treba u tom dijelu biti jednako oporezivan. Nije to loša ideja, i nema više potrebe stimulirati kratkoročno iznajmljivanje.”

Porez na nekretnine naišao je na brojne reakcije, od kojih su mnoge negativne, a kao najveću kočnicu u implementaciji ovog poreza, Linić ističe dvije skupine: “Oni koji su štedili u nekretninama – dakle nisu ulagali u banke, u kapital, u dionice i ulagali su u nekretnine. To je velik broj bogatih građana koji ne participiraju dovoljno u snošenju socijalnih potreba građana Hrvatske. Zato ih treba oporezivati.”

Savjet za Primorca

“Problem je i nekvalitetna opozicija. U vrijeme kada je SDP o tome razmišljao, HDZ je bio protiv. Sada je dobrim dijelom SDP protiv. Za ovakve reforme je itekako važno da opozicija poboljša prijedlog i da bude uz njega, jer tada je reforme lakše provoditi”, dodao je.

Ima savjete iza ministra Primorca: “Uvijek je bolje ići na oporezivanje imovine, a olakšice i beneficije u velikom postotku dati onima koji koriste imovinu. To je bila okosnica prijedloga koji sam načinio 2012. godine. Ja nisam išao na imovinu kao kuće na odmor nego sam zamijenio komunalnu naknadu tim porezom. Isto tako, kao poticaj, dao sam 2 indeksna poena manje zdravstveni doprinos da bi se mogle povećati plaće, sve na račun uvođenja novog poreza.”

Linić kaže da je krajnji cilj “oporezivanje onih koji lakše mogu podnijeti porez, porez koji ide za socijalne potrebe, zdravstvo, obrazovanje, kulturu i sport”, odnosno pravednija raspodjela poreza, što bi, po Liniću, trebalo dovesti do brojnih pozitivnih efekata, na kraju i niže cijene nekretnina.

