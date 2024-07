Štern: Cijene plina ovise o subvenciji države

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Stručnjak za energetiku i bivši direktor Ine Davor Štern gostovao je u N1 studiju uživo gdje je govorio o tome treba li Vlada nastaviti subvencionirati cijene struje i plina za građane.

“Vlada je obećala to produljiti i po meni bi trebala održati to obećanje. Nakon nedavnog nestanka struje cijene su otišle u nebo ali su se stabilizirale. No zbog općeg blagostanja, subvencije bi trebalo nastaviti”, rekao je Štern.

Cijena plina će porasti ako se ukine subvencija

“Trenutno nemamo visoku tendenciju povećanja cijena plina. To bi se jedino moglo dogoditi ako država ukine subvencioniranje no mislim kako to nije pametno za napraviti”, rekao je Štern.

Pojasnio je i kako nije moguće cijenu utvrđivati prema tržištu s obzirom na to da je na tržište utjecala ruska agresija na Ukrajinu.

Ekonomski stručnjak: Vlada mora prestati subvencionirati cijene struja i plina

“Liberalizacija pretpostavlja da se cijena bazira na elemenatima koji su regularni i svakodnevni i u sebi nemaju elemente agresije. Subvencije su došle kada s pojavila ruska agresija i kada se taj rat prelio na cijene energenata. Vlada je i tad pametno intervenirala i spriječila da se dogodi težak udarac po džep hrvatskih građana. Cijene su i dalje visoke ali puno manje nego za vrijeme početka agresije”, pojasnio je.

Zaključno je rekao kako smatra da je vrijeme da se cijene zadrže i ostanu stabilne jer utisci agresije jenjavaju.

