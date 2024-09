Glavni ekonomist HUP-a: Kratkoročni najam u turizmu je porezna oaza

Podijeli :

Glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić gostovao je u N1 Studiju uživo. S Igorom Bobićem je razgovarao o ekonomskim temama - smanjenju subvencija za struju i plin i najavljenom porezu na nekretnine.

U iščekivanju smo dvije odluke Vlade – jedna se tiče subvencija za struju i plin, a druga je porezna reforma gdje se najviše ističe porez na nekretnine.

Kraj subvencija za energente

Već dvije godine građani i poduzetnici plaćaju manje račune za plin, struju i grijanje. No situacija na tržištu je stabilnija pa bi subvencijama mogao doći kraj.

“Ako ne bude subvencije za plin, građanima će grijanje biti skuplje za desetak eura”

“Taj potez je u skladu s potezima drugih članica Europske unije”, tvrdi Stojić.

“Svjesni smo da će doći do neke prilagodbe, ali najbitnije nam je da se ne ugrozi naša konkurentska pozicija, a tu govorim o našim poduzećima. Prošla godina je bila prva u povijesti da su naša poduzeća u prosjeku plaćala veću cijenu električne energije u odnosu na prosjek Europske unije. To je bio nepovoljan faktor”, objasnio je.

Postavlja se pitanje trebaju li ostati subvencije malim poduzetnicima, a u pronalasku optimalnog rješenja, od ključne je važnosti voditi računa o ranjivosti naših malih poduzetnika, kojih je u Hrvatskoj – mnogo: “Tu treba voditi računa o našoj međunarodnoj konkurentskoj poziciji, ali ako gledamo i da je u Hrvatskoj ekonomiji veliki udio malih i srednjih poduzeća, nije isto razmišljati o malom poduzeću na našem tržištu ili Njemačkoj i Francuskoj. Pitanje je mogu li naši mali poduzetnici podnijeti veliko povećanje cijena.”

“Sad je prilika i da se kroz porezne izmjene nešto učini po pitanju konkurentnosti naših poduzeća. Treba jasno reći da je došlo do trajnijeg poskupljenja energenata i trebamo se privikavati na to da će cijene jedno razdoblje biti nešto više. To je jedan tranzicijski period u kojem na tržište trebaju tek doći značajniji kapaciteti obnovljivih izvora energije”, dodao je.

Porez na nekretnine

“HUP već zadnjih nekoliko godina zagovara tranziciju poreznog opterećenja s rada na prihod od imovine. U fokusu je kratkoročni najam koji se prije svega događa u turizmu.

Hoće li ministar Primorac odustati od poreza na nekretnine? “Sve je moguće…”

Mi smo uvijek zagovarali njegovo izjednačavanje s porezom na dugoročni najam na kontinentu. Kratkoročni najam u turizmu je porezna oaza i u nepovoljni položaj stavlja sve druge aktere koji se bave tom djelatnošću. Tu treba više inzistirati na poreznoj pravednosti”, objasnio je.

Stojić ističe da moramo slati poruku da se rad treba cijeniti više u odnosu na rentijerske aktivnosti: “One imaju niz nepovoljnih efekata. Kratkoročno će doći do brze neoporezive zarade, ali što ako se dogodi da tamo potražnja padne, a ti ljudi niti se educiraju niti doprinose kroz poreze razvoju lokalne infrastrukture? Neopravdano se podiže i rast cijena nekretnina pa mnoge mlade obitelji ne mogu riješiti stambeno pitanje. Ta interesna skupina ne gleda šire benefite za ovo društvo.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.