Sva kućanstva u Hrvatskoj dobit će pametna brojila za struju, evo kada stižu i što to znači

Do kraja 2029. HEP će u svim kućanstvima u zemlji ugraditi "pametna" brojila za struju. Investicija je to od 86 i pol milijuna eura, piše HRT.

U Dalmaciji je struja osnovni energent – kako za grijanje tako i za hlađenje. Stanari Makarske ulice u Splitu jučer su nakratko bili bez struje. Ovaj dio Žnjana trenutačno je na redu za ugradnju pametnih brojila.

“Znači, imamo iskapčanje, iskopčamo zgradu, promijenimo ljudima brojilo, traje nekih 5 do 10 minuta po svakom brojilu i to je to”, rekao je Dujam Grgat, Elektrodalmacija Split.

I od sada računi će im stizati za točno onoliko kilovata i snage koliko su i potrošili proteklog mjeseca. Nema više procjena, akontacija i omraženih razlika za struju.

#Nisam uopće upućen u to, uopće da će biti, a čini mi se da je OK. Bolja kontrola i sve. Realnije je jer kad se redovito plaća svaki mjesec je i poštenije. Ovako, dođe mjesečna rata i platiš i gotovo. One razlike više nema svako 6 mjeseci? Platio sam, pa dođi uzeti novce ili ćemo vam u sljedeću ratu, imali su naših novaca krcato”, govore građani.

Starijim građanima možda će nedostajati crvena lampica kao signal jeftinije struje, no povoljnija tarifa nije nestala.

“Što se tiče potrošača da im se olakša praćenje, dobivat će mjesečne račune umjesto onih starih akontacijskih rata i šestomjesečnog obračuna, a što se tiče nas, to nam utječe na racionalizaciju poslovanja, smanjenje gubitaka u mreži te lakše pronalaženje eventualnih krađa u sustavu”, kaže Ivo Babić, pomoćnik direktora Elektrodalmacije Split.

Na području cijele države do sada je zamijenjeno 36 posto brojila, Elektrodalmacija na svom je terenu odradila 40 posto kućanstava. Plan je da za pet godina svi u Hrvatskoj imaju pametna brojila. Važno je napomenuti i da je za potrošače ova modernizacija besplatna. Trebaju samo uredno plaćati svoje račune.

