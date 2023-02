Švaljek o poskupljenjima: Zanemarujemo da cijene više proizvoda nisu rasle

Podijeli :

Izvor: N1

Zamjenica guvernera HNB-a Sandra Švaljek u Newsroomu je komentirala prvih mjesec dana eura kao služene hrvatske valute.

“Građani su se dobro sprijateljili s eurom. S tehničke strane vidimo da je uvođenje prošlo bez ikakvih problema, svi aspekti su dorađeni vrlo drobro. Rekla bih da je proces zamjene protekao izuzetno dobro”, kazala je Švaljek.

Inflacija na 12,7 posto

Dodaje da se građani ne trebaju žuriti jer će se novčanice moći bez vremenskog ograničenja moći mijenjati i to prvu godinu u bankama, FINI i Pošti, a kasnije u HNB-u.

“Preostalo je oko 10 milijardi kunske gotovine u opticaju,a li svaki dan se ta količina smanjuje. Povučeno je oko 77% ukupne količine novčanica i skoro 50% kovanica. kod kovanica je interesenatno da uvijek neke kovanice nestanu, ali polako će se sve to povući”, rekla je.

Poskupljenja zbog inflacije ili eura?

Švaljek se osvrnula na poskupljenja i inflaciju koja po posljednjim podacima iznosi 12,7% i dodaje da inflacija usporava. “Cijene rastu, ali taj rast je već treći mjesec sve manji.”

Navodi da smo u razdoblju povišene inflacije pa je teško izolirati efekt eura na porast cijena. “Ocjenjujemo da je u segmentu usluga najvjerojatnije došlo do određenog porasta cijena zbog uvođenja eura, ali to je više-manje to. Kad kao kupci gledamo pojedinačne proizvode, primijećujemo da su neke cijene porasle, ali zanemarujemo da cijene velikog broja proizvoda nisu rasle. Zaboravljamo i da su istodobno pale cijene benzina i to ne uzimamo u osobnu kalkulacije.”

“O nekom dramatičnom utjecaju uvođenja eura na porast cijena ne možemo govoriti”, istaknula je Švaljek.