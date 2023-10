Sve više općina u Hrvatskoj se zadužuje, evo zbog čega

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Sudi li se po broju suglasnosti za zaduženja, koje je Vlada RH posljednjih mjeseci dala općinama i gradovima, lokalne su sredine poprilično aktivne u rješavanju, za njih, ključnih projekata.

Nakon što je prije 15-ak dana suglasnost za zaduženje dobilo sedam gradova i općina, među njima Čakovec, Gospić, Pazin, Milna, na prošlotjednoj Vladinoj sjednici tu su suglasnost dobile još četiri općine: Preko na otoku Ugljanu, Jakovlje, Klinča Sela i Viljevo.

Preko, mala općina na Ugljanu, želi urediti mjesno groblje, pa uzima kredit od 664.000 eura na deset godina kod Privredne banke Zagreb, uz kamatnu stopu od 4, 20 posto.

Za općini, čiji su proračunski prihodi prošle godine bili 3, 2 milijuna eura, godišnji obrok traženog kredita u tim prihodima iznosi 2, 56 posto. Pribroje li se tome i ostale dospjele obveze, udio ‘raste’ na 8, 60 posto što je u granicama zakonom dozvoljenih 20 posto prihoda ostvarenih u godini koja prethodi godini zaduženja.

Općina Jakovlje u Zagrebačkoj županiji zadužuje se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) u iznosu od 950.000 eura na 15 godina, uz fiksnu godišnju kamatu od 3,2 posto. Ta će sredstva koristiti za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u mjestu.

Kako bi financirala rekonstrukciju sportskog objekta NK Mladost, općina Klinča Sela, također iz Zagrebačke županije, zadužuje se kod Hrvatske poštanske banke oko 1, 5 milijuna eura, na pet godina, uz poček od jedne godine, te fiksnu godišnju kamatu od 4,70 posto.

S obzirom da je općina lani imala oko dva milijuna eura prihoda, godišnji obrok traženog kredita u tim prihodima iznosi visokih 14,89 posto. Pribroje li se tome i dospjele obveze, tada se ukupna obveza općine ‘penje’ na 15,46 posto. No, olakotno je to što se jedan općinski projekt sufinancira sredstvima Europske unije, jer kad se on izuzme iz spomenute obveze, tada ukupna obveza općine Klinča Sela iznosi 3,38 posto.

Takve sreće nije općina Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji koja je dobila Vladinu suglasnost da se zaduži kod HBOR-a za 1, 3 milijuna eura na 15 godina, uz dvije godine počeka i fiksnu godišnju kamatu od 3,10 posto. Općina će sredstva koristiti za financiranje izgradnje i uređenje stambeno-poslovne građevine, centra u Viljevu. Općinski proračun lani je iznosio nešto preko milijun eura, pa udio godišnjeg obroka traženog kredita iznosi 11,44 posto, a ako se tome pribroje i godišnji obroci kredita iz prethodnog razdoblja, ukupna obveza općine iznosi čak 15,19 posto.

