Predsjednik Udruge trgovine u HUP-u i direktor NTL-a Martin Evačić reagirao je uime HUP-a na mjere Vlade.

“Zadovoljni smo mjerama koje je Vlada donijela, podržavamo ih. Članice HUP-a tvrdile su da poštuju pozitivnu zakonsku regulativu i da nije bilo propusta u formiranju cijena prilikom prelaska na euro. Poštovali smo zakonsku regulativu i naš je stav od početka bio da ako ima nepravilnosti, državna tijela ih trebaju detektirati i sankcionirati, a ne bacati stigmu na kompletnu industriju trgovine. I premijer je danas na sjednici Vlade rekao da je veći dio tvrtki pošteno odradio posao konverzije”, rekao je Martin Evačić i dodao:

“Pravila su bila jasna tako da nije moglo ni doći do odstupanja. S druge strane sektor trgovine zapošljava preko 200.000 ljudi, najintenzivnije je uključen u promjenu valute, imali smo najveći udar tijekom prvih dana na trgovine koje su služile kao mjenjačnice, a to i jesu do 15. siječnja. Zaokruživanje cijena je bilo jasno definirano zakonom – ako je treća znamenka 4 ili manje, cijena se zaokružuje na nižu u drugoj znamenki; ako je pet ili više, zaokružuje se na višu.”

Istaknuo je da porast cijena nema nikakve veze s uvođenjem eura:

“Shvaćamo zabrinutost potrošača, ali do porasta cijena je došlo unatrag godinu i pol dana. Intenzivno u zadnjem kvartalu 2022., ali to nije imalo veze s eurom. Pogrešno je prikazivati da je euro kriv, tako se radi šteta gospodarstvu. Vjerujemo da će otvoreno tržište, Schengen i euro doprinijeti razvoju gospodarstva u RH-u. Napominjem da HUP udruga trgovine s udrugom proizvođača želi nastaviti konstruktivan dijalog s Vladom da vidimo kako prevenirati inflatorne pritiske koji su jaki. Hrvatska je u sredini po rastu cijena hrana u EU-u.”

Evačić je napomenuo da je do promjena cijena moglo doći i u trenutku prelaska s akcijskih na redovne. “Mogle su se dogoditi i softverske pogreške. Naše trgovine, mi smo recimo kruh prvi dan prodavali po pola cijene, sustav je povukao krivu cijenu, greške su moguće.”

Rekao je da su inspektori već prilično pročešljali poslovne subjekte: “Bili su u dosta članica HUP-a i neke velike nepravilnosti nisu pronađene. Mi imamo 250 trgovina. Da će baš sve polične cijene odgovarati na blagajnama, teško je za očekivati, ali 99 posto cijena je štimalo.”

Na pitanje da odgovori na kritike da su trgovci iskoristili inflaciju, Evačić je rekao: “Osobno sam nekoliko puta rekao da ne ulazimo u kalkulacije proizvođača i dobavljača, ali mi naše marže nismo mijenjali.”

“Umjesto stigme kažnjavanje pojedinaca” Iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) u četvrtak su poručili da njihove članice striktno primjenjuju zakonsku regulaciju konverzije u euro i nisu podizale cijene uslijed primjene nove valute te pozdravljaju namjeru Vlade da se pojačaju inspekcijski nadzori i prozovu pojedinci koji eventualno krše regulativu. “Članice HUP-a striktno primjenjuju zakonsku regulaciju konverzije u euro i nisu podizale cijene uslijed primjene nove valute. Zato pozdravljamo namjeru Vlade da se pojačaju inspekcijski nadzori i prozovu pojedinci koji eventualno krše regulativu”, navodi se u priopćenju HUP-a. Vlada predstavila mjere: Trgovcima idu inspekcije, poreznici… Oreščanin: Ako vam je kava skupa u jednom kafiću, otići ćete u drugi Premijer Andrej Plenković, kako su kazali, na sjednici Vlade jasno je rekao da je većina pošteno odradila posao konverzije i da treba kazniti pojedince koji to krše i takav stav snažno podržavamo. “Drago nam je da je Vlada prihvatila naš stav da se ne može cijeli sektor proglasiti nepoštenim, nego mjere trebaju ići u smjeru kažnjavanja pojedinaca”, istaknuli su poslodavci. Plenković je na sjednici Vlade kazao kako Vlada poziva one koji su neopravdano povisili cijene da ih vrate na razinu od 31. prosinca. Najavio je pritom snažnu vladinu intervenciju za one koji su to učinili u procesu zamjene kune eurom, istaknuvši da su poskupljenja zbog uvođenja eura potpuno neopravdana. Iz HUP-a u današnjem priopćenju navode kako se sektor trgovine, koji zapošljava gotovo 200.000 radnika, najintenzivnije pripremao za primjenu eura kao domaće valute te je uložio značajna sredstva i puno rada za prilagodbu novoj valuti. Zakon o uvođenju eura vrlo je jasno definirao pravila pretvaranja cijena i u tome se nisu mogle dogoditi špekulacije od strane trgovaca, naveli su iz HUP-a te dodali kako je po toj formuli vrlo jasno definirano kako se cijene pretvaraju u euro s jasnom odredbom da se zadnja decimala može zaokruživati na gore ili dolje. Svi trgovci tu su formulu dosljedno provodili. Kontinuirani rast cijena u trgovinama prisutan je već oko godinu i pol dana, ali trgovci nisu mijenjali marže već su dijelom i smanjene, istaknuli su iz HUP-a navodeći kako su marže odlukom Vlade smanjene na 1 ili 5 posto na dijelu proizvoda koji čine oko 10 posto ukupne prodaje. Inflatorni je učinak na cijene hrane u tom razdoblju, kako su naveli, oko 20 posto. Iz HUP-a su poručili da će sa svojom članicama nastaviti dijalog i suradnju s Vladom kako bi zajedno iznjedrili optimalna rješenja za gospodarstvo i građane i u nadolazećem periodu koji neće biti ništa manje izazovan.”

