Izvor: Jurica Galoic/PIXSELL

Ministar Davor Filipović predstavio je mjere za zabranu neopravdanog poskupljenja.

“Obvezuju se svi poslovni subjekti i drugi koji su povisili cijene roba i usliga da revidiraju cijene sukladno temeljnim načelima pravima i zakona i to na način da najviše cijene budu određene na dan 31.12”, kazao je.

Najavbio je i pojačane kontrole. “Zadužuju se inspektorat, porezna, carina, ministarstva, HNB… da bez odgode, u okviru svoje nadležnosti provedu pojačani nadzor subjekata”, rekao je Filipović. Dodao je da će Ministarstvo gospodarstva pratiti cijene i ljudima ponuditi usporedbu cijena kod raznih subjekata.

“Zadužuju se ministarstvo gospodarstva i poljoprivrede i druga tijela razmotre izmjenu odgovorarajućih propisa”, dodao je.

Šef Inspektorata Andrija Mikulić naveo je da su pojačani nadzori po zprimljenim prijavama potrošača.

“Od 2. do 4. siječnja 2023. inspekcija je obavila više od 200 nadzora u pdoručju trgovine na malo i uslužnim djelatnostima (frizerske usluge, usluge njege…). Utvrđeno je povećanje cijena u određenom razdoblju: u trgovini je zabilježen rast cijena od 3 do 19 cijena i to za čokoladu, pekarske proizvode, kava, pivo i drugi artikli”, naveo je Mikulić.

“U uslužnim djelatnostima se ustanovilo povećanje cijena također i to od 10 do 80 posto”, dodao je.

“U zadnja dva dana u 306 nadzora utvrdili smo 96 prekršaja što je 31 posto”, rekao je, dodajući da će se inspeckijski nadzori nastaviti kontinuirano i pojačano.