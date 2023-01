Podijeli :

Dražen Oreščanin iz Udruge glas poduzetnika gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao poskupljenja koja su nastupila uvođenjem eura, kao i mjere koje je Vlada najavila protiv poduzetnika koji su cijene neopravdano povećavali.

“Ja se prilično dobro sjećam da je premijer prije mjesec dana tvrdio da neće doći do poskupljenja ili će biti jako, jako mala i Vlada je rekla da su oni sve pripremili, da sve kontroliraju, da naša administracija drži sve pod kontrolom, tako da ako je došlo do nekakvih poskupljenja, mislim da je odgovoran onaj koji je sve to pripremio i organizirao ovu konverziju u euro, a to je Vlada Republike Hrvatske”, rekao je Oreščanin.

Poskupljenje je stvar tržišta, smatra predstavnik UGP-a. “Oni koji misle da mogu kavu naplatiti više, pokušat će naplatiti više. Neki su i pojeftinili. To je stvar tržišta. Je li im porasla cijena energije, proizvođača, to su sve cijene tržišta. Ako vam je kava skupa u jednom kafiću, otići ćete u drugi”, rekao je Oreščanin.

Upitan zašto su svi čekali baš novu godinu da bi podigli cijene, Oreščanin je rekao da se to pitanje treba postaviti svakom poduzetniku koji je to napravio. “Iskreno smatram da bi se trebalo napraviti napraviti konverziju 1 naprema 1 i onda, ako se planira dizati cijene, to se može napraviti 15 ili 30 dana kasnije ili 15 dana prije”, rekao je Oreščanin.

Ono što bi zaista pomoglo je da se administracija Republike Hrvatske bolje pripremila za ovu situaciju, smatra Oreščanin.

“Jučer se govorilo da će se napraviti digitalna platforma za usporedbu cijena. Ono što bi bilo ispravno je da se ta platforma napravila početkom prošle godine, to nije nikakva raketna tehnologija. Ovo što sada najavljuju iz Ministarstva gospodarstva, to su stvari koje su trebale biti napravljene prije godinu dana. Ja bih rekao da Vlada ne vlada, nego surfa ovisno o tome s koje strane puše vjetar”, rekao je Oreščanin.

Patetično mu, kaže, zvuči kad ministar kaže da će ministarstvo koristiti podatke koje prikupljaju udruge za zaštitu potrošača. “Ili kontrolirate situaciju ili ne kontrolirate situaciju”, rekao je Oreščanin.

Komentirao je i ideju da se onim poduzetnicima koji su imali poskupljenja ukine jeftina struja.

“To treba pitati kolege iz HEP-a i opskrbljivače energije, mogu li oni imati indikatore o tome kome će naplaćivati veću, a kome manju cijenu. Ono što mislim da nije OK je što je država u cijelom ovom periodu pretjerala s miješanjem u tržište i sve više klizimo prema privredi koja je državno regulirana gdje se cijelo vrijeme priča da Vlada pomaže ovome ili onome. Ustvari, svi mi trebamo shvatiti da Vlada nema svoj novac, postoje tri načina kako se taj novac kojim se nekome pomaže može stvoriti u budžetu. Jedno je kroz poreze i doprinose, drugo je da dobijemo milostinju od Europske unije jer smo na začelju i najnerazvijeniji, i treći način je zaduženje. Ali neće Plenković iz svoga džepa reći da će dati nekome. To je sve naš novac”, rekao je Oreščanin.

Osvrnuo se i na poruke iz Vlade o tome da je ona poduzetnicima pomagala za vrijeme pandemije pa i oni sada moraju vratiti društvu.

“Pomoć poduzetnicima za vrijeme pandemije je zato što su nam za vrijeme pandemije zatvorili poslovanje. Puno tih odluka koje je Vlada donijela bilo je na naše sugestije i na naše pogurance. Puno njih bilo je dobro i spašeno je puno malih poduzetnika i radnih mjesta, ali mora postojati balans, jer ako se ode previše u kontroliranje, vratit ćemo se u situaciju u kojoj smo bili prije 30 i nešto godina, koja očito nije funkcionirala”, rekao je Oreščanin.

