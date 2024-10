Turizam je na prekretnici – pritisci aktualnih trendova zahtijevaju brze promjene i jasnu viziju budućnosti

Podijeli :

Prvi dan 8. Međunarodne konferencije TOURISM 365 u zagrebačkom hotelu Sheraton protekao je iznad svih očekivanja, okupivši vodeće stručnjake i profesionalce iz sektora turizma. Dinamične rasprave i inspirativna predavanja otvorila su ključne teme o održivosti, inovacijama i budućnosti cjelogodišnjeg turizma.

Izvrsni gosti, mnogi po prvi puta u Hrvatskoj kao i domaći profesionalci iz svijeta turizma složili su se kako se turizam sve brže i brže mijenja te postaje još dinamičnija industrija nego je to bio do sada. Da su promjene i prilagodbe nužne, istaknuli su mnogi govornici, a pozitivne trendove naglasio je izaslanik predsjednika Vlade RH i ministar turizma i sporta RH Tonči Glavina: „Veliko mi je zadovoljstvo da smo danas ovdje na konferenciji koja svake god otvara teme od važnosti za turizam. Jučer nam je bio izuzetno bitan dan jer smo objavili podatke zaprvih šest mjeseci u kojima smo zabilježili rast prihoda od 7,5% te porast prihoda od 4,3% ako govorimo o drugom kvartalu godine. S podacima možemo biti itekako zadovoljni jer pokazuju kako Hrvatska postaje cjelogodišnja destinacija što je ultimativni cilj cijelog našeg strateškog okvira i očekujemo da ćemo jednako tako završiti ovu godinu. 2024. je po svim pokazateljima najuspješnija godina domaćeg turizma, a meni je posebno drago što ostvarujemo ovakve rezultate iako smo u glavnom dijelu turističke sezone, u srpnju i kolovozu, otprilike na istim brojkama gdje smo bili i prošle, rekordne, godine. Promet u ovom glavnom dijelu sezone želimo držati na toj razini zato što s obzirom na naše usmjerenje i budućnost Hrvatske kao cjelogodišnje turističke destinacije koja je održiva, u tom ljetnom dijelu nemamo prostora za rast, osim na kontinentu i u manje razvijenim područjima.“

Organizatorica Ivana Kolar posebno je istaknula teme ovogodišnje konferencije, ali i veliki iskorak u B2B sastancima koje im dovode najznačajnije turističke buyere u Hrvatsku, i to u četiri regije. Kolar se također osvrnula na značaj cjelogodišnjeg turizma i na konkretne poteze kojima je cilj uspostava cjelogodišnjeg turizma: „Ova konferencija donosi mnogo uspješnih primjera iz prakse, novih znanja i diskusija koje nam ukazuju na to kako možemo produžiti sezonu i kako se nositi s promjenama koje se događaju. Konferencija donosi i više od 600 sastanaka između globalnih buyera i najboljih hrvatskih turističkih agencija kako bi pokrenuli nove suradnje i projekte i kako bi počeli dovoditi goste u Hrvatsku tijekom svih 365 dana u godini. Osim toga, globalne agencije vodimo na studijsko putovanje s ciljem da im pokažemo kako hrvatski turizam funkcionira nakon ljetne sezone i da ih zainteresiramo za Hrvatsku svih 12 mjeseci u godini.“

U afirmativnom i pozitivnom tonu konferencije svoj doprinos dao je i ministar turizma i sporta Republike Slovenije Matjaž Han koji je po prvi puta bio prisutan na konferenciji. Iako se Slovenija odmah nakon covid krize susrela s elementarnim nepogodama što se odrazilo na turizam, ispravnim promišljanjem vratili su goste, kazao je Han te posebno naglasio važnost suradnje Hrvatske, Austrije i Slovenije pri dovođenju gostiju i borbi s glavnim preprekama u sektoru: „Austrija, Slovenija i Hrvatska su tri prijateljske države koje zajedničkim djelovanjem mogu napraviti velike korake u turizmu. Geopolitička situacija koja se mijenja iz dana u dan, klimatološke promjene i radna snaga su najveće poteškoće na koje nailazimo, a smatram kako imamo priliku u naše države privući brojne turiste iz Kine i Indije kao i goste iz ostalih zemalja izvan EU.“

Han je sudjelovao na ministarskom forumu zajedno s ministrom Tončijem Glavinom i državnom tajnicom za turizam Republike Austrije Sussane Kraus-Winkler koja je u svom obraćanju istaknula sljedeće: „Naša nacionalna strategija turizma ima za cilj učiniti Austriju jednom od globalnih lidera u održivom turizmu. To uključuje provedbu ciljeva održivosti ucijelom sektoru i razvoj infrastrukture koja je usklađena s načelima eko-turizma. Svi odgovorni za austrijski turizam – od savezne vlade do pokrajina i općina – moraju zajednički raditi na osiguravanju uravnoteženog turizma kako bi se spriječio razvoj prekomjernog turizma. To znači pametnije upravljanje posjetiteljskim tokovima, uvijek imajući na umu potrebe gostiju, tvrtki, zaposlenika kao i lokalnog stanovništva. Stoga je važno poduzeti daljnje korake za unapređenje tržišta rada, učiniti turizam zelenijim i iskoristiti prednosti digitalizacije i umjetne inteligencije. Budući da otprilike 70 posto naših gostiju dolazi iz inozemstva, međunarodne suradnje ključne su za prilagodbu Austrije globalnim turističkim trendovima, privlačenje različitih tržišta i zadržavanje pozicije vodeće turističke destinacije. Zato smo sretni što po drugi put sudjelujemo na konferenciji TOURISM 365, kako bismo dodatno unaprijedili važan odnos i razmjenu s Hrvatskom.“

O izazovima sezonalnosti i okvirima budućnosti na konferenciji je govorio direktor HTZ-a Kristjan Staničić pri čemu je istaknuo kako je Hrvatska kao turistička destinacija zadržala odličnu poziciju na međunarodnom turističkom tržištu unatoč brojnim izazovima. Staničić je napomenuo kako to potkrepljuju i dosadašnji rezultati te se osvrnuo na prioritete: „Naši prioriteti i dalje moraju biti kvaliteta ponude i usluge, zadovoljstvo turista i lokalnog stanovništva, teritorijalna disperzija turističkog prometa te njegovo daljnje jačanje u pred i posezoni s obzirom na to da rast broja gostiju tijekom glavnih ljetnih mjeseci više nije opcija.To su naše osnovne smjernice kojima se trebamo voditi u budućnosti. Takav je pristup odlično zaokružen vizijom nacionalnog turističkog marketinga Hrvatske prema kojoj će naša zemlja do2027. i kasnije biti prepoznata kao održiva destinacija visoke vrijednosti.“

Sinergiju svih sektora turizma na svim razinama potkrijepio je i Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije koja je višegodišnja podrška ovoj konferenciji te se osvrnuo na smjer u kojem Krapinsko-zagorska županija može participirati u cjelogodišnjem turizmu, pogotovo ako se gleda iz perspektive tranzitne županije kroz koju prolazi većina gostiju prema obali.

Martina Bienenfeld, direktorica Zagrebačke županije nije krila oduševljenje time što se konferencija ovakvog značaja ove godine održava upravo u Zagrebu. „Ova konferencija svake godine propitkuje aktualnosti iz turizma, dakle one teme koje su važne i Za Zagreb i za Hrvatsku i za regiju. Posebno je važan b2b dio u kojemu možemo predstaviti sve aspekte zagrebačkog turizma i teme kojr mogu potencijalnim turistima biti interesantne“, dodala je Bienenfeld te izrazila zadovoljstvo turističkim pokazateljima za Zagreb u 2024. i naglasila kako je Zagreb samo jedna od nekoliko destinacija u Hrvatskoj koja je uspostavila cjelogodišnji turizam.

Osim ministarskog foruma i razgovora s Kristjanom Staničićem u prvom dijelu objedinjenom pod tematikom prilagodbi promjenama u turizmu govorio je i veleposlanik UN-a za turizam u EU-u, Istvan Ujhely, a, konkretnije, tema njegovog razgovora bila je redefiniranje turizma.

U drugom dijelu konferencije gdje se pretežito govorilo o tome kako trendovi oblikuju budućnost sudionicima se obratila direktorica sektora turizma HGK, Andreja Vukojević.

Po prvi puta u Hrvatskoj na ovogodišnjoj konferenciji sudjelovala je i svjetski poznata Juliet Kinsman, prva urednica o održivosti u slavnom Condé Nast Travelleru, luksuznom lifestyle magazinu o putovanjima. Na TOURISM 365 stigla je izravno s New York Climate Weeka, a zagrebačkoj publici više je ispričala o temi održivih putovanja i klimatskih utjecaja.

Jedna od glavnih zvijezda konferencije bio je i Tom Hall, potpredsjednik Lonely planeta, koji je otkrio kako se najpoznatiji turistički vodič prilagođava novim zahtjevima tržišta i koji trendovi oblikuju njihovu budućnost, dok su u dvije panel rasprave sudjelovali Frederico Fernandes, Juliet Kinsman, George Tziallas, Michael Jost, Ivana Budin Arhanić te CsillaMezösi, Tom Hall, Thomas Bömkes i Robert Dee.

Intenzivan, ali sadržajan i produktivan dan slijedi i drugog dana konferencije na kojem će se održati više od 600 sastanaka globalnih buyera i predstavnika domaćeg turističkog poslovnog svijeta.

