U Retkovcima potvrđen peti slučaj afričke svinjske kuge!

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je da je u srijedu potvrđen peti slučaj afričke svinjske kuge (ASK) u naselju Retkovci, u objektu s 82 svinje, gdje je u tijeku provedba mjera usmrćivanja svinja i preliminarne dezinfekcije.

Objekt je već bio pod nadzorom

“Objekt je već bio pod nadzorom veterinarske inspekcije Državnog inspektorata zbog prvog slučaja bolesti u naselju Retkovci. U tijeku je provedba mjera usmrćivanja svinja i preliminarne dezinfekcije”, navodi se u priopćenju objavljenom na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Iz Ministarstva posebno ističu da se u slučaju bilo kakve promjene u ponašanju ili izgledu svinja to obvezno treba prijaviti veterinarima bez odgode.

Osim toga, iznimno je važno pridržavanje biosigurnosnih mjera, što čini skup praktičnih mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem sprečavanja unosa i širenja zaraznih bolesti, kako unutar objekta, tako i između objekata ili drugih potencijalnih izvora. Stoga je osiguravanje dobre biosigurnosti prva linija obrane protiv zaraznih bolesti životinja, poručuju iz Ministarstva poljoprivrede.

Provode se dodatne mjere

Podsjećaju kako su osnovne mjere biosigurnosti za sve objekte u kojima se drže životinje propisane člankom 13. Naredbe o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 1/23), a člankom 14. Naredbe su propisane posebne mjere biosigurnosti za objekte na kojima se drže svinje i ovise o broju svinja na objektu.

Zbog izbijanja afričke svinjske kuge, na svim objektima na kojima se drže svinje na cijelom području Republike Hrvatske obvezno se provode i dodatne mjere biosigurnosti koje su propisane Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 88/24).

Bez obzira na minimalne mjere biosigurnosti koje se moraju provoditi kontinuirano na objektima na kojima se drže svinje u skladu s navedenim, s obzirom na izbijanja afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske, apeliramo na subjekte da ulože maksimalan trud i čuvaju svoje uzgoje. Ovlašteni veterinari i veterinarska inspekcija Državnog inspektorata su na terenu i provode mjere kontrole i iskorjenjivanja bolesti, zaključuje se u priopćenju Ministarstva.

Inače, prvi je slučaj afričke svinjske kuge (ASK) potvrđen 12. srpnja u domaćih svinja u objektu u općini Gradište u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a u naselju Retkovci prvi je slučaj potvrđen krajem srpnja i do danas je u tom naselju potvrđeno ukupno pet slučajeva ASK.

