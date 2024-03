Umirovljenicima do 160 eura: Uskoro novi dodatak koji bi mogao postati trajan

Podijeli :

Godišnji dodatak na mirovine u budućnosti postat će trajan i bit će vezan za godine mirovinskog staža, a ne za visinu mirovine, najavio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković nedavno je najavio novi paket potpore i novu jednokratnu pomoć za 800 tisuća umirovljenika s mirovinom do 830 ili 840 eura, pri čemu bi pomoć bila veća što je mirovina niža, u rasponu od 50 do 160 eura. No nije bilo u potpunosti jasno hoće li to biti u istom iznosu i po istom modelu kao prošli put, piše Večernji list.

Također, ostalo je otvoreno pitanje razmišlja li se u Vladi da se ovaj put podigne cenzus ili promijeni model tako da bude vezan za staž, a ne visinu mirovine.

Ministar Piletić rekao je da će više detalja biti poznato nakon sjednice Vlade u četvrtak, ali i podvukao kako će to biti još jedan sveobuhvatan paket pomoći, kako ljudima s nižim primanjima tako i gospodarstvu. “Iako inflatorni pritisci usporavaju, inflacija stagnira, mi zapravo i ovim, za umirovljenike osmim krugom želimo dati jasan signal. Sve dok je u našem društvu i ekonomiji prisutan rast troškova života, Vlada će reagirati. Prema tome, još jedan sveobuhvatan paket bit će odgovor i pomoć našim umirovljenicima, ali i ne samo njima. Želimo da Vlada bude sigurnosni filtar koji će onemogućiti da utjecaji inflacije pogađaju naše građane, posebice one s nižim primanjima” rekao je Piletić.

Što se tiče jednokratnog dodatka za umirovljenike, Piletić je podsjetio kako je u dvije godine bilo sedam jednokratnih novčanih primanja i svaki je put obuhvat i visina tih primanja bila veća.

Tako će, rekao je, biti i ovaj put. Istaknuo je da je s predstavnicima umirovljeničkih zajednica dogovoreno kako će u prvim sljedećim izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju biti definiran trajan godišnji dodatak koji bi onda bio vezan za godine mirovinskog staža, a ne za sam cenzus mirovine.

To je, dodao je, došlo kao prijedlog zajednica koje predstavljaju umirovljeničku populaciju. U Vladi su, istaknuo je, svjesni da će to biti jedan od sljedećih zadataka.

