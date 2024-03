Uskoro niže cijene plina, pogledajte koliko će plaćati mnoga kućanstva

Podijeli :

Krajnja cijena plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom od početka travnja bit će u prosjeku niža za 5,2 posto, što je posljedica pada troška nabave plina, a nove će cijene vrijediti do kraja rujna 2024. godine, objavila je u petak Hrvatska energetska regulatorna agencija (Hera).

Hera je, naime, danas na svojim internet stranicama objavila da je Upravno vijeće te agencije na sjednici održanoj u utorak, 19. ožujka, donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024. godine, a ta je odluka objavljena u Narodnim novinama 33/24.

Odlukom je, na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu cijena plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024., za sva distribucijska područja u Republici Hrvatskoj.

Niža krajnja cijena opskrbe

“Primjenom odgovarajuće formule iz Metodologije, a prema podacima s TTF tržišta, trošak nabave plina za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2024. iznosi 0,0264 eura po kilovatsatu (eura/kWh) odnosno 26,40 eura po megavatsatu (eura/MWh), što predstavlja smanjenje od 44,5 posto u odnosu na trošak nabave plina koji je do 31. ožujka 2024. iznosio 47,60 eura/MWh, odnosno predstavlja smanjenje od 5,2 posto uzevši u obzir subvenciju Vlade Republike Hrvatske od 19,90 eura/MWh koja se primjenjuje do 31. ožujka 2024. godine”, navode iz Here.

Ističu i kako trošak distribucije i trošak opskrbe plinom i nakon 1. travnja ostaju nepromijenjeni. Inače, trošak distribucije odlukom Here određuje se zasebno za svako distribucijsko područje, a trošak opskrbe je određen za sva distribucijska područja temeljem provedenog javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. godine.

“Nova krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. rujna 2024., izmijenjena je u odnosu na trenutnu zbog promjene troška nabave plina te će na svim distribucijskim područjima doći do smanjenja krajnje cijene opskrbe plinom”, ističu iz Here.

Po podatcima koje iznose, prosječna krajnja cijena plina do 31. ožujka 2024. godine, s PDV-om od pet posto i bez subvencije Vlade iznosi 65,22 eura/MWh, a sa subvencijom Vlade iznosi 45,32 eura/MWh.

Od 1. travnja, pak, ta će prosječna krajnja cijena (s PDV-om od pet posto) iznositi 42,96 eura/MWh, što je za 2,36 eura ili 5,2 posto manje u odnosu na cijenu koja vrijedi do kraja ožujka.

Hera u svojoj obavijesti iznosi i tablični prikaz krajnje cijene opskrbe plinom od 1. travnja 2024. i promjene u odnosu na razdoblje do 31. ožujka 2024. s uključenom subvencijom i bez uključene subvencije prema odluci Vlade RH, za tarifni model TM2 po distribucijskim područjima za opskrbljivače u obvezi javne usluge. Ta se računica, inače, temelji na cijeni za karakterističnog kupca iz tarifnog modela TM2 (raspon godišnje potrošnje plina od 5.001 do 25.000 kWh), pri čemu treba imati na umu da se cijena razlikuje od opskrbljivača do opskrbljivača s obzirom na razlike u trošku distribucije i trošku opskrbe.

Cijene niže od 4,4 do 5,6 posto

Podatci iz te tablice pokazuju da će prosječna cijena plina za kućanstva ovisno o distribucijskom području (njih 33) od početka travnja biti niža od 4,4 do 5,6 posto.

Primjerice na najvećem distribucijskom području Zagreba, gdje je opskrbljivač u javnoj usluzi Gradska plinara Zagreb – Opskrba, krajnja cijena plina za kućanstva bi od početka travnja u prosjeku trebala biti niža za pet posto.

Iz Here također napominju kako kupci iznos svog godišnjeg i mjesečnog troška za plin, po pojedinim distribucijskim područjima i pojedinim tarifnim modelima, te ostale relevantne informacije, mogu saznati korištenjem aplikacije iPlin.

U objavi se također navodi kako je Hera početkom ožujka ove godine donijela i novu Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 30/24) koja će stupiti na snagu 1. travnja 2024., a temeljem koje će se određivati krajnja cijena opskrbe plinom u razdoblju nakon 30. rujna 2024. godine.

Inače, Hera je danas izvijestila da je pokrenula i postupak javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027., a koji se provodi u skladu sa Zakonom o tržištu plina.

Propisanu dokumentaciju, dokaze i ponude u sklopu javnog natječaja zainteresirani opskrbljivači plinom (ponuditelji) dostavljaju u dva koraka. U prvom koraku, koji traje od 22. ožujka do 5. travnja 2024. do 11 sati, zainteresirani ponuditelji dostavljaju dokaze i dokumentaciju kojima, prema uvjetima natječaja, dokazuju svoju kvalificiranost za sudjelovanje u natječaju, odnosno dokazuju nepostojanje osnove za isključenje. U drugom koraku, koji traje od 15. do 19. travnja 2024. do 11 sati, zainteresirani ponuditelji dostavljaju popunjeni Prilog I – Ponudbeni list, kao i Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ili novčanog pologa, navodi se u obavijesti Here o otvaranju javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom.

