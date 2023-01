Kroflin kaže da su poskupljenja veliki PR problem za Vladu. Evo zašto

Podijeli :

Izvor: Image by Alexandra_Koch from Pixabay

Inspektori DIRH-a obavili su od Nove godine 696 nadzora i utvrdili 178 neopravdanih povećanja cijena nakon 31. prosinca 2022. te 67 povreda odredbi Zakona o uvođenju eura. O svemu je naš Ivan Hrstić razgovarao s glavnim tajnikom Nezavisnog sindikata znanosti Matijom Kroflinom.

Upitan o mogućnosti da Vlada zamrzne cijene oko 200 proizvoda, on kaže da ne može biti opravdano podizanje cijena s 31. 12. na 1.1. “Teško da Vlada prijeti ovim mjerama samo zbog podizanja cijena. Do 15. 12. to nije bio problem. Ovo je veliki PR problem. Vladajući su nas uvjeravali da euro neće dovesti do povećanja cijena, a sad se vidi da je preko noći doveo”, kaže Kroflin dodajući da je rast cijena neopravdan, ali da je bilo očekivano da će poduzetnici pokušati iskorisiti priliku i “podvaliti dodatna povećanja cijena”.

Državni inspektorat: Rast cijena neposredno prije uvođenja eura

“Sigurno će ovo utjecati na inflaciju u 2023. Prošle smo godine imali značajan rast cijena, a on je za najsiromašnije građane bio daleko veći od onih 12 posto. Sada premko noći dodajte još pet, šest posto, građani su s pravom ljuti. Vlada je tu odigrala krivo i nije spriječila povećanje s 31. 12. na 1. 1. Da je Vlada bila jasna, da su poduzetnici znali što ih čeka zbog toga, vjerojatno ne bi bilo ovoga”, objašnjava.

“Djeluje kao vrsta prijetnje. Ne vjerujem da će Vlada to zaista napraviti, a ako i napravi, to nije dugoročno održivo. I 50 proizvoda je puno”, kaže o mogućnosti da Vlada zamrzne cijene 200 proizvoda i kaže kako će onda po prestanku te mjere cijene značajnije skočiti na neki duži rok. “Nisu ovdje u fokusu građani. Trba biti pošten i reći da je Vlada napravila dosta prošle godine, ali u ovom trenutku, ovo je bio prvi tehnički problem uvođenja eura. Euro bi nam mogao donijeti i brojne druge probleme, ako smo se ovdje poskliznuli jer smo imali povjerenja u poštenje poslovnih subjekata”, govori dodajući da je ovakava retorika Vlade vrsta prijetnje. “Slutim da će većina poduzetnika vratiti cijene da bi prevenirala kazne. Pitanje je koliko dugo će cijene sotati na toj razini”, kaže zaključujući da su ovo mjere da se “popegla PR”.

Rast cijena

Podsjetimo, tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata (DIRH) od 7. do 11. siječnja ove godine obavile su ukupno 696 nadzora, pri čemu je u njih 178 utvrđeno neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca lani, kao i 67 povreda odredbi Zakona o uvođenju eura, pokazali su preliminarni podatci koje je DIRH objavio u četvrtak. Nakon upozorenja inspektora, 40 firmi vratilo je stare cijene.

Prema preliminarnim podatcima, utvrđeno je za frizerske usluge i usluge njege tijela prosječno neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca 2022. godine do 20 posto, dok su u pojedinim inspekcijskih nadzorima utvrđena povećanja i do 50 posto cijena pojedinih usluga.

Također, u trgovini na malo pekarskim proizvodima zabilježeno je povećanje cijena kako kruha tako i ostalih pekarskih proizvoda do 15 posto, a iznimno u pojedinim nadzorima utvrđeno je povećanje cijena pojedinih pekarskih proizvoda do 30 posto.

Iz Državnog inspektorata ističu kako u svim slučajevima utvrđenog neopravdanog povećanja cijena, inspektori Državnog inspektorata poduzimaju propisane upravne i prekršajne mjere sukladno Zakona o zaštiti potrošača.

“Poslovnim subjektima zabranjuje se nepoštena poslovna praksa te se poduzimaju prekršajne mjere izricanjem kazni propisanih sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, a kojim će se kazniti pravna osoba u iznosu od 10.000 kuna/1.327,23 eura do 200.000 kn/26.544,56 eura odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000 kn/1.327,23 eura do 15.000 kn/1.990,84 eura te fizička osoba-trgovac u iznosu od 5.000 kn/663,61 eura do 15.000 kn/1.990,84 eura”, naveli su iz Inspektorata.

