Uskoro stižu velike promjene u ugostiteljstvu, provjerili smo o čemu je riječ

Porezne promjene očekuju ugostitelji i njihovi radnici - konobari. Od 1. siječnja iduće godine očekuje se oslobađanje napojnica od poreza, do granice od 3360 eura na godinu. U taj porezni tretman ušle bi i napojnice plaćene karticom, no još nije definiran ni iznos naknade za transakciju, kao ni mnogi drugi detalji. Ovime se, kažu predlagači, želi ohrabriti radnike u ugostiteljstvu na ostanak u zemlji i u struci koja je prilično deficitarna. Naš reporter Ranko Stojanac donosi više detalja o promjenama koje stižu u ugostiteljstvo.

Hita mladi konobar, osmijeh ne skida. Pa on mu donosi napojnicu. Od škrtaca do galantnih, konobar se bori za svaki taj cent.

“Ja mislim da nam oni ostavljaju manču koliko mi njih zadovoljimo, koliku uslugu damo, koliko smo nasmiješeni kad uzimamo manču. I da se nabrati nešto od toga? Pa da se, da se. Po meni konobarstvo je jako dobro, pogotovo za studente, zaradi se, ako si fin dobit ćeš puno”, priča konorbar Hrvoje Radić.

Neoporeziva napojnica

I priča nam da se manča kreće oko 5 posto. Na stranu onaj crni dio koji, kao, nitko ne vidi, ali od iduće godine napojnica će biti doista neoporeziva.

Hrvatska u turizmu postigla ono što Europa još uvijek čeka Od iduće godine jedan euro napojnice doista jedan euro za radnika

“To je bila naša inicijativa već duže vremena, manje-više smo postigli po ovim najavama reforme Zakona tih 3360 eura godišnje neoporezivo napojnice, a ovo drugo će se oporezivati po 20 posto, što je ‘ajmo reći koliko-toliko prihvatljivo”, kazao je Nikola Eterović, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.

Porezne promjene predviđaju i napojnice uračunate kod plaćanja karticom.

“Ja pozdravljam mogućnost plaćanja manče karticama jer je to danas neizbježno, suvremeno, mislim da većina plaćanja ide u tom smjeru i mogućnost da uopće honoriramo konobare i konobarice je super”, navodi jedan od gostiju, Miroslav Marić.

Ugostitelji tvrde da najave za sad uglavnom unose konfuziju, ne znaju kako će to izgledati na licu mjesta. Još nije regulirana ni naknada bankama za usluge karticom.

Napojnice će se plaćati karticom

“Postoji obveza fikskalizacije te napojnice, samo je pitanje kako će se to provoditi, hoće li to biti pojednostvaljeno za nas za rad ili će se dodatno zakomplicirati, s obzirom da će sve ići preko JOPPD obrazca, vidjet ćemo, tu je malo dodatno i knjigovodstveno posla i tako. Hoće li to onda odužiti samu uslugu? Pa ja se nadam da neće, ali ostaje da vidimo kako će se to događati na terenu točno”, navodi Eterović.

Radnici znaju još manje. Ali čim su čuli da bi im zarada mogla biti veća, odmah im je volja skočila.

“Nama će to znači biti više manče”, kaže konobar s početka priče i navodi da mnogi nemaju gotovinu kod sebe pa će dobro doći mogućnost plaćanja napojnice karticom.

More je još hladno. Već za koji dan plaže će biti pune. A onda i kafići, a u njima i manča. Ljetna kružna ekonomija, daleko od vlade….

