Imbecile Dundee

Tanja Draškić Savić

"Čitatelji, budite na oprezu! IKEA je pokrenula novu kampanju", zvoni na uzbunu naslov na Vigilareu, "portalu s hrvatskim i katoličkim pogledom na vijesti i događanja", što god značio "hrvatski i katolički pogled" i što još godije značile "vijesti i događanja". Neustrašivi hrvatski i katolički pogledači na vijesti i događanja, na čelu s legendarnim australskim lovcem na pedere Imbecile Dundeejem, otkrili su, eto, da je veliki švedski proizvođač namještaja i kućnih nepotrepština pokrenuo novu kampanju pa oglasio narančastu uzbunu: "Čitatelji, budite na oprezu!"

O čemu je riječ?

Vjerujte, očekivano je imbecilno i za ovu priču zapravo posve nevažno. Ali dobro, kad vas već zanima: “IKEA Hrvatska odlučila je 17. svibnja proslaviti Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije pokretanjem kampanje ‘Ljubav živi i izvan četiri zida’, čiji je cilj ‘potaknuti veći broj ljudi na stvaranje suosjećajnih i uključivih domova i zajednica, omogućavajući bolji život LGBTIQ+ osobama'”, uzbuđenim glasom javljaju Vigilareovi izviđači iz Trgovačke zone Rugvica u bespućima Sesveta pa u svom izvještaju iznose, jasno, i onaj svoj, kako se zove, “hrvatski i katolički pogled na vijest i događanje”.

“Očito su predstavnici IKEA-e, ali i pripadnici LGBTIQ+ zajednice, nesigurni da žive svoju ljubav u četiri zida, jer drugačije se može objasniti potreba za ovako ridikuloznom kampanjom”, kaže neustrašivi izviđač Vigilarea, kojemu, kako piše, “dolazi na um misao” – onaj valjda onaj “hrvatski i katolički pogled” – o tome “kako bi trebali izgledati uključivi domovi”: “Sigurno će sada pripadnici LGBTIQ+ zajednice kupovati još više namještaja. Tisuću ili hiljadu, da bude u duhu našeg jezika, posto više! Nema ništa ljepše za građane, jer LGBTIQ+ zajednica ima mali broj pripadnika, nego kupovati stolove i stolice u duginim bojama. Ako u IKEA-i nemaju tu opciju, onda su isključivi, jer ‘uključivi domovi’ moraju biti ‘posebni’.”

Vještice na mjesečini

Eto. Upozorio sam vas da će biti imbecilno, ali vaša je znatiželja bila jača. Nitko vam nikad neće vratiti ovih tridesetak sekundi života. Bilo je točno onoliko imbecilno koliko ste i očekivali od Vigilareova izvještaja o tome kako je “IKEA pokrenula novu kampanju” i naslova “Čitatelji, budite na oprezu!”. A za ovu priču, kako rekoh, posve nevažno.

Konačno, nije prvi put. Već mjesecima Vigilareov portal služi kao svojevrsna služba za uzbunjivanje pučanstva. Nekoliko dana ranije, recimo, velikim su naslovom upozorili, “Roditelji, oprez! HRT prikazuje ‘obiteljske’ filmove koji promiču LGBT sadržaj!”, nabrojivši redom crtanu seriju “Drske djevojke” koja “promiče rodnu i LGBT ideologiju”, film “Mladenkina ekipa” u kojemu je prikazana i “ljubavna priča dvojice sodomita”, kanadski film “Zoe čeka dijete” u kojemu junakinja odluči “sama zatrudnjeti pomoću anonimnog donatora sperme” te film “Šaptom do ljubavi” u kojemu “junakinjin otac ostavlja njezinu majku radi muškarca”.

Nekoliko dana prije toga bio je naslov “Roditelji budite na oprezu jer se kod HNK-a prikazuju goli akti balerina!”, kojim se upozorava na izložbu fotografija Željka Koprolčeca „Opasno crveno“ ispred Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, “vidljivu svim prolaznicima pa i maloljetnicima”.

Prije toga bilo je “Roditelji budite na oprezu jer se u kinima prikazuje animirani film ‘Čudesan svijet’!”, upozoravajući na animirani film “Čudesan svijet” studija Walt Disney, “prvi animirani film za djecu koji otvoreno propagira woke ideologiju”.

Vještice na mjesečini 2

Prije toga bilo je “Roditelji, oprez! Huggy Wuggy potiče vašu djecu na agresiju i ubojstva!”, upozorenje na zloglasnu igračku napravljenu po glavnom liku horror video-igrice “Poppy Playtime” i “popraćenu pjesmicom koja poziva na krvoločna ubojstva, paranoju i stiskanje zagrljajem do smrti”.

Prije toga bilo je “Roditelji, oprez! Prvi istospolni par u dječjem crtiću Peppa Pig!”, upozorenje na “jedan od popularnijih animiranih crtića u svijetu”, u kojemu, u epizodi “Families”, “Peppina prijateljica Penny predstavlja svoje dvije mame”.

Prije toga bilo je “Roditelji, oprez! Građanski odgoj!”, upozorenje kako zagrebački gradonačelnik Tomašević i Možemo! u gradske osnovne škole uvodi građanski odgoj i obrazovanje “prema riječkom modelu, a možda i još liberalniji”.

I tako prije, i tako dalje.

Ukratko, shvatili ste, mjesecima već zavijaju sirene Centra za uzbunjivanje roditelja Vigilare pa nije bilo neobično kad su nekidan opet počele zavijati “Čitatelji, budite na oprezu!”, upozoravajući da je “IKEA pokrenula novu kampanju”. Druga jedna stvar stoga mene zanima: kad portal Imbecile Dundeeja digne narančastu uzbunu i poviče, “Čitatelji, budite na oprezu!” jer je “Ikea pokrenula novu kampanju”, što se točno od čitatelja očekuje? Kako, na koji način, čitatelj treba biti na oprezu? Što je točno hrvatskom i katoličkom čitatelju činiti sa saznanjem da je IKEA u borbi protiv homofobije i transfobije pokrenula kampanju “Ljubav živi i izvan četiri zida”? Kako se u situacijama poput ove “bude na oprezu”? Odakle uopće prijeti opasnost?

Pretpostavimo da ste Hrvat i katolik koji o svemu tome ne zna ništa. Uzalud Imbecile Dundee navija sirene za uzbunu, vi ne pratite “vijesti i događanja”, opušteno se vozite Sesvetama i neoprezno šetate Rugvicom, kad odjednom ugledate veliki hangar s natpisom IKEA i šarenom nekakvom zastavom. Neoprezno onda uđete unutra i niti sedam i pol sati kasnije nalazite se na parkiralištu s konvojem kolica i sto hiljada neodoljivo lijepih i slatkih stvari za koje nemate pojma zašto ste ih kupili.

Kako se, dovraga, to dogodilo?

Jer šta? Jer je “IKEA pokrenula novu kampanju “Ljubav živi i izvan četiri zida”, a vi niste pazili.

Dočim, da pratite Vigilare bili biste “bili na oprezu” i kad biste tako oprezno lutajući Rugvicom ugledali veliki hangar s natpisom IKEA i šarenom nekakvom zastavom, krajnje oprezno ušli biste unutra i niti sedam i pol sati kasnije našli se na parkiralištu s konvojem kolica i sto hiljada neodoljivo lijepih stvari za koje ne biste imali pojma zašto ste ih kupili.

Razumijete li sad što mene muči? Kako biti oprezan sa saznanjem o kampanji IKEA-e, što oprezan Hrvat i katolik napravi, a neoprezan ne? Koja je razlika? Oprezan uopće ne ide u IKEA-in dućan?! I ja sam najprije to pomislio, ali nije: da jest, pisalo bi “Čitatelji, bojkotirajte IKEA-u jer je pokrenula kampanju bla bla bla!” Ali ne: piše baš “Čitatelji, budite na oprezu!” Znači, može, ali uz krajnji oprez. E, to mene sad zanima: kakav oprez, na što obratiti pažnju? Kako se to “bude oprezan jer je IKEA pokrenula kampanju protiv homofobije”? I što će nam se dogoditi ako budemo neoprezni? Izaći ćemo iz IKEA-e kao pederi, lezbijke, trandže, dvocijevke? Ne kažem, vrlo moguće, ali Imbecile Dundee nije nam rekao na što da pazimo kako bismo to spriječili. Imbecile Dundee kaže samo, “budite na oprezu”.

Kao roditelj, nisam zadovoljan. Kad mi se kaže da budem oprezan jer televizija prikazuje crtani film s pederima i samohranim kurvama, ja znam što mi je činiti, ali što da radim s IKEA-inom kampanjom? Da je ignoriram?! Zašto je onda Vigilare oglasio s uskličnicima?

Shvaćate moje nezadovoljstvo: to je potpuno isto kao kad bih ja sad napisao, nemam pojma, “Roditelji, oprez! Crkva je upravo pokrenula kampanju svete krizme među maloljetnicima!” Što to znači, što da radite s takvim općenitim i neodređenim upozorenjem? Kako vi kao roditelj možete znati kakva to opasnost prijeti vašoj djeci od svećenika u hrvatskim crkvama?

Što se, zaboga, vašem djetetu može dogoditi sa svećenikom u sakristiji župne crkve?

