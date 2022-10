Podijeli:







Mjesec dana nakon što je Vlada donijela odluku da će Ina sav plin proizveden u Hrvatskoj prodati HEP-u, ispostavilo se da to nije sasvim moguće provesti. Ina, naime, ima sedam ugovora čije raskidanje nije moguće.

Objavio je to jučer ministar gospodarstva Davor Filipović. Istaknuo je da je identificirano sedam kupaca koji imaju fiksne ugovore s Inom i koji se ne mogu jednostrano raskinuti. Stoga je, naveo je, prijedlog da se tih sedam kupaca i njihovi fiksni ugovori ostave Ini sve do završetka tih ugovora. Nije naveo kojih je to sedam kupaca.

Minsitar je u četvrtak dao izjavu gdje je komentirao navedene ugovore, ali i opskrbu plinom u Hrvatskoj te upravljanje Inom.

“Za sve bolnice, škole, vrtiće i institucije osiguran je hrvatski plin po cijeni od 41 eura. Poznato je da smo Ini naložili da podigne proizvodnju plina. Za 7 kupaca postoje ugovori koji se ne mogu jednostrano raskinuti, da se ide u jednostrano raskidanje bila bi veća šteta nego korist i raskid bi značio tužbu”, kazao je ministar.

Sve raspoložive količine plina idu prema HEP-u koji ga dalje transferira, dodao je.

Kazao je da će distributeri koji imaju gubitke moći od HEP-a kupit plin, a to će rezultirati da se do 31.3. nikome ne poveća cijena plina.

“Kako ugovori budu završavali, tako će taj plin ići Ini”, dodao je.

“Odluka će danas biti objavljena, a od sutra stupa na snagu. Svi će se moći javiti HEP-u da preuzmu te količine plina. Najvažnije je da hrvatski plin ide hrvatski institucijama”, istaknuo je Filipović.

Kazao je da se odluka odnosi i na fakultete.

Razogvarao je s Petrolom i Inom. Navodi da su govorili o trenutnim cijenama dizela i benzina.

“Svjesni su predstavnici naftne industrije da su cijene visoke. Razgovarali smo o nekim perspektivama što i kako dalje. Nikome iz industrije nije drago što ograničavamo cijene, ali to činimo da pomognemo građanima i gospodarstvu, i oni su toga svjesni”, rekao je ministar.

Dodao je da je ispred neizvjesna situacija i da treba otvoriti dijaloge da bi se pomoglo građanima i gospodarstvu. Naglasio je da je sigurnost opskrbe neupitna.

Komentirao je što s cijenama plina za poduzetnike. “Što se tiče cijena plina, čekamo europsko rješenje. Zadnjih dana je cijena plina na svjetskim burzama pala pa se možda dogodi neki pomak jer su sva skaldišta u Europi puna. Glavni problem su špekulatni. Europa plaća cijenu plina kao da je nestašica plina, a nestašice nema, plina je dovoljno na tržištu. Nadamo se da će se situacija stabilizirati.”

O tome do kada traju ovih sedam ugovora, Filipović je kazao da treba pitati Inu. “Kada bilo koji od tih kupaca završi poslovni proces završi s Inom, Ina će to transferirati HEP-u.”

Na upit o povratu Ine u hrvatske ruke, Filipović je kazao da će o tome svi biti pravovremeno obaviješteni.

Osvrnuo se i na sastanke s predstavnicima MOL-a oko afere u Ini i promjeni načina upravljanja. “Da je išta ovo valjalo, ovo se ne bi dogodilo. Jasno je da se mora mijenjati. Ina i MOL su pretrpjeli veliku reputacijsku štetu.”

Osvrnuo se i na privremeno gašenje riječke rafinerije. “Naši građani neće plaćati skuplje dizel i benzin jer rafinerija neće raditi par mjeseci.”

Komentirao je svjedočenje Davora Mayera na Antikorupcijskom vijeću.

“Je li on potpisnik memoranduma? On je to potpisao. Znate što? Kad se neštzo događa onda se tad izražava nezadovoljstvo, a ne 10 godina kasnije. Zašto kasnije dolazi s naknadnom pameću? U trenutku se kaže ja sam protiv, rekao bih svaki ačst, a ovako… Što tad nije rekao da mu nešto ne valja, je li zbog plaće ili nečeg drugo”, poručio je Filipović.

Kazao je da je Antikorupcijsko vijeće potpuno kompromitirano svjedočenje Uskokovog optuženike Dragana Kovačevića.

