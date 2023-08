Varteks je u takvom ponoru da će i dug Burzi od pet tisuća eura plaćati na rate

Podijeli :

Varaždinska tekstilna kompanija Varteks ponovno je na rubu opstanka, s obzirom na to da su jedva pronašli novac za isplatu plaća za srpanj – i to u dvije rate, od kojih je jedna plaćena, a isplata druge očekuje se ovih dana. Već sada najavljuju da je i isplata plaća za kolovoz – što bi trebalo platiti u rujnu – vrlo upitna, tako da je pred radnicama Varteksa još jedno vrlo neizvjesno razdoblje, nakon svih turbulencija kroz koje je ta kompanija prolazila posljednjih godina.

Iako za Varteksovim proizvodima, prema riječima njegovog direktora Dražena Dobiša, navodno postoji velika potražnja, proizvodnja je u padu, jer se kompanija nije uspjela financijski stabilizirati, pa nemaju novca za kupnju repromaterijala. Dobiš je u izjavi za javnu televiziju rekao da su na oko 30 do 35 posto asortimana, pa da očekuju pad u maloprodaji.

Glavni dioničari Varteksa široj javnosti nepoznati ljudi

Ranije ove godine, krajem ožujka, došlo je do značajnih promjena u vlasničkoj strukturi kompanije. Dotadašnji najveći pojedinačni dioničar Nenad Bakić, koji je svojedobno imao prilično ambiciozne planove s Varteksom, smanjio je svoj udio na manje od 5 posto, a u vlasničku strukturu ulaze novi, široj javnosti prilično nepoznati ljudi.

Najveći pojedinačni dioničar, s nešto manje od 25 posto dionica, sada je Marko Vučijević o kojem javnost vrlo malo zna, osim da je Dubrovčanin i da je vlasnik tvrtke Global Consulting & Intelligence, registrirane u Zagrebu, kako je ranije ove godine izvještavalo više medija.

Drugi najveći pojedinačni dioničar, sa 14,46 posto dionica sada je Čajić Stjepan. Radi se o tech poduzetniku iz Bosne i Hercegovine, koji u Hrvatskoj ima tvrtku Stype CS. Osim što je dioničar, Čajić je i jedan od vjerovnika Varteksa, s obzirom da je kompaniji ranije davao i pozajmice, kako bi održali likvidnost.

Treće mjesto na listi najvećih dioničara zauzima Antonio Popić, koji ima nešto više od 10 posto dionica. O njemu se zna da je dio karijere, oko tri godine, proveo u Zvijezdi, još u vrijeme Agrokora. Kasnije je ušao u trgovački biznis s Mateom Šarićem, sinom vlasnika sesvetskog Europatradea.

Navodno pregovaraju s jednim fondom koji bi trebao spasiti kompaniju

Očito nijedan od trojice glavnih dioničara nema povijest rada ili ulaganja u tekstilnoj industriji, koja je i inače vrlo zahtjevan posao kada se radi u Europi, s obzirom na konkurenciju iz “trećih zemalja”, odnosno Azije, Turske itd.

No, Popić je, nakon ulaska u vlasničku strukturu, davao izjave koje idu u smjeru nastavka proizvodnje. U izjavi za Slobodnu Dalmaciju, u svibnju ove godine, Popić je rekao da pregovaraju s “jednim investicijskim fondom” koji bi dokapitalizirao kompaniju, što bi joj onda vratilo i kreditnu sposobnost. No, to se, barem za sada, nije dogodilo.

Popić je, osim toga, rekao i da – ako uspiju prebroditi krizu – da planiraju ulagati i maloprodajni lanac i marketing, odnosno promociju proizvoda putem poznatih osoba, influencera itd. Nešto slično, kao što je Varteks zapravo i radio posljednjih nekoliko godina.

Varteks se pokušao financijski stabilizirati, odnosno namiriti vjerovnike, kroz prodaju dijela zemljišta trgovačkom lancu, no taj je posao prošlog ljeta propao. Navodno se vjerovnici, među kojima je i dioničar Čajić, nisu mogli dogovoriti oko podjele novca.

Nije pomogla ni prodaja pogona u Novom Marofu

Ranije, u ožujku prošle godine, Varteks je prodao i pogon u Novom Marofu u kojem su se šivale Levi’s traperice. Radi se o tvorničkoj zgradi na zemljištu površine oko 33 tisuće četvornih metara, za što su, prema neslužbenim informacijama, dobili oko 10 milijuna kuna. Novac je iskorišten za plaćanje dugoročnih kredita i isplatu plaća radnicima. No, sada je očito da taj iznos nije bio ni približno dovoljan za dugoročniju stabilizaciju poslovanja kompanije.

U kakvoj je trenutno Varteks financijskoj situaciji, odlično ilustrira i činjenica da su dužni čak i Zagrebačkoj burzi, na kojoj su im izlistane dionice. Varteks je Burzi bio dužan oko 5300 eura, ali nemaju za podmiriti cijeli dug, već su u srpnju platili 500 eura, dok ostatak od 4800 eura namjeravaju isplatiti, na rate, do kraja rujna.

