Vedriš o fondu za rizične investicije: “Nije to krađa mirovina, ali je sigurno riskantan potez”

Profesor međunarodne ekonomije Mladen Vedriš s Visokog učilišta Effectus bio je gost Dnevnika N1 televizije u kojem je razgovarao s našim Ilijom Radićem.

“Europska središnja banka je sramežljivo za drugu polovicu godine nagovijestila skidanje kamatnih stopa za 0,50 – pola postotnog poeana. To je kao kod lijeka. Kad imate nuspojave smanjivanja razine gospodarske aktivnosti, vidite krizu koja je u motoru njemačke ekonomije, a ona čini više od petine europske ekonomije. Doći će sigurno do zaokreta”, rekao je stručnjak Mladen Vedriš.

Navodi da je manevriranje s kamatnim stopama između inflacije i gospodarskog rasta nešto što je ekonomski povijesna činjenica, a samo je pitanje tko je za za volanom upravljača i kolio će time optimalno upravljati.

“Dobrim je dijelom inflacija nastupila iz dva razloga. Jedan su politički rizici i nesigursnost pa cijene počinju rasti u iščekivanju mogućih nestašica, a drugi je razlog taj da je u pojedinim razdobljima sama ponuda bila slabija pa su se stvarale zalihe. Uz ovaj monetarni fenomen, s druge strane je bio psihološki, socijalni, logistički. Ipak je to krenulo prema dolje, ispuhalo se”, kazao je pa je dodao: “Spirala koja je bila jedno vrijeme uzlazna, počela se hladiti i inflacija pada. Stopa rasta je bila iznad prosjeka EU-a, imali smo kvalitetnu turističku sezonu… No, ostaje ključno pitanje. Što mi radimo osim kriznoog menadžmenta? Što činimo u godini iza nas i ispred nas? Obično se sitiuacija pokrpa, u zdravstvu se podmire fakture. Sve to skupa je dnevnog karaktera. Hrvatskoj je potreban dubinski strukturni rez da bi bila bolja.”

Dotaknuo se i osnivanja novog Fonda za rizične investicije.

“Nije to krađa mirovina, ali je sigurno riskantan potez. Jedno je izdvojiti sredstva, a drugo ih na kvalificirani razumni način angažirati. Načelno je ta mjera prihvatljiva, ali ne može se pretvoriti u neku novu aferu”, zaključio je.

