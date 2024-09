VIDEO / Zoran Milanović poslao važnu poruku umirovljenicima

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović obratio se javnosti na službenom Facebook profilu i komentirao situaciju u kojoj se nalaze hrvatski umirovljenici.

Naime, to što će njih više od 60 posto primiti jednokratnu pomoć ne vidi kao nešto poticajno nego kao znak loše situacije u društvu.

“Žalosti me činjenica što jednokratnu pomoć mora primati preko 60 posto umirovljenika jer to samo znači da većina njih živi u siromaštvu. Ljudi ne mogu tako živjeti, od povremene milostinje Vlade, to je neodrživo”, naglasio je predsjednik i dodao:

“I to je poražavajuće za hrvatsku državu za koju su današnji umirovljenici radili cijeli svoj život. Zato ponavljam kako ću uporno i glasno govoriti o toj nepravdi sve dok ne bude ispravljena.”

Vladin jesenski paket mjera pomoći građanima uključuje novčanu pomoć za oko 760.000 umirovljenika u vrijednosti od 76,5 milijuna eura. Pravo na nju imaju umirovljenici kojima ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Hrvatskoj za rujan 2024. ne prelazi iznos od 840 eura. Jednokratna isplata kreće se u rasponu od 60 do 160 eura, a ovisno o visini primanja, umirovljenici su podijeljeni na četiri razreda.

Oni koji imaju primanja do 350 eura dobit će maksimalni iznos od 160 eura, oni kojima su primanja u rasponu od 350,01 do 500 eura mogu računati na 120 eura, onima s prihodima od 500,01 do 650 eura namijenjeno je 80 eura, a oni koji primaju od 650,01 do 840 eura dobit će 60 eura.

Na pomoć imaju pravo i umirovljenici s inozemnim mirovinama pod istim uvjetima, ali oni moraju do 30. studenoga 2024. dostaviti dokaz o iznosu mirovine za rujan 2024. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

